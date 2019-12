KHL TALLINNAS | Helsingi Jokerit täiendas ridu MM-idel mänginud noore Tšehhi kaitsjaga

"Sklenička on noor ning ambitsioonikas mängumees, kelle karjääri parimad aastad on veel ees, ehkki ta on juba kahel korral maailmameistrivõistlustel osalenud," rääkis meeskonna peamänedžer, Soome hokilegend Jari Kurri. "Tal on suurepärane võimalus talve ja kevade jooksul tõestada ennast tulevaste hooaegade jaoks."

23-aastane tšehh alustas hooaega Põhja-Ameerikas American Hockey League'is (AHL) Kanada klubi Laval Rocketi ridades, kus ta sai aga sügise jooksul vaid seitse kohtumist kirja. Lühikese aja jooksul kogunes kaitsja arvele üks värav ja kaks tulemuslikku söötu.

2018. aasta kevadel liitus Sklenička NHL-i klubi Montreal Canadiensiga, kust ta aga kohe AHL-i kogemusi saama saadeti. Mullu oli tšehh Rocketsis üks põhimeestest, saades kirja 68 mängu, 3 väravat ja 6 söötu. Sel hooajal aga mängumees enam koosseisu lõpuks ei mahtunud.

Sklenička on juba tegusid teinud ka rahvuskoondises. 2015. aastal osales ta Tšehhi koondisega juunioride MM-il, kus saavutati viies koht. 2018. pääses ta maailmameistrivõistlustel mängima juba täiskasvanute koondises, kus saavutati seitsmes koht.

Tänavusel MM-il aitas Sklenička Tšehhi jäähokikoondise poolfinaali, kus jäädi 1:5 alla Kanadale. Pronksikohtumises läks Tšehhi vastamisi Venemaale, aga taaskord tuli kaotus. Venelased võtsid karistusvisetega raske 3:2 võidu. Sklenička tegi kaasa üheksas kohtumises, saades kirja ka ühe resultatiivse söödu. Kokku on mängumees saanud riigi eest kirja juba 35 matši ja visanud nende jooksul ühe värava ja andnud 7 tulemuslikku söötu.