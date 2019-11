KHL TALLINNAS | Eesti publikul avaneb võimalus näha Soome rahvuskangelase Mörkö ja mitmete nimekate NHL-i mängumeeste taset

Jokeritis on tänavusel hooajal kamaluga NHL-i kogemusega mängijaid. Kõige suuremaks staariks on kahtlemata 36-aastane väravavaht Antti Niemi. Soomlane veetis ookeani taga 13 hooaega ning jõudis selle aja jooksul mängida koguni kuues erinevas meeskonnas. Säravaimaks hooajaks oli 2009/2010, kus ta Chicago Blackhawksiga ka Stanley karika võitis. Jokeriti ridadesse kuulub puurilukk Niemi alates tänavusest hooajast, kus ta jagab mänguaega lätlase Janis Kalninsiga. Niemi ja Regini järel on kõige kogenumaks endiseks NHL-i mängumeheks 35-aastane kaitsja Sami Lepistö, kellel kuue hooaja jagu kogemusi NHL-is. Kokku on tänavuse hooaja koosseisust 12 meest pääsenud senise karjääri jooksul jääle maailma tugevaimas jäähokiliigas.

Resultatiivsed kaitsjad

Tänavust hooaega on peatreener Lauri Marjamäki hoolealused KHL-is alustanud 13 võidu ja 11 kaotusega, mis annab neile läänekonverentsis seitsmenda koha. Arvestades, et vahed on väikesed, püsib Jokerit praegu ilusti play-off kohal. Hetkel on neil käsil kahemänguline võiduseeria, kui alistatud on Nižni Novgorod ja Pekingi klubi Kunlun Red Star. Mõnevõrra üllatuslikult on senise hooaja kõige resultatiivsemateks mängumeesteks Soome pealinna klubis olnud hoopis kaitsjad.

Enim resultatiivsuspunkte on kirjas soomlasest kaitsjal Mikko Lehtonenil (6 väravat, 10 söötu). Kahekohalise punktiskoorini on jõudnud kaitsjatest veel kanadalane Alex Grant (3;7) ja Lepistö (10 söötu). Ründajatest on senise hooaja resultatiivseimad mängumehed kapten Regin ja ameeriklane Brian O'Neill, kes on mõlemad olnud otseselt seotud 13 väravaga.

