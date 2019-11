Jari Kurrist Jokerite omanikuks saamine tekitas Soome meedias palju küsimusi, klubi sidemed venelastega jätkuvad

"Uued väljakutsed ootavad meeskonda ees. On oluline, et Jokeritel oleksid soomlastest omanikud. Nüüd hakkame töötama selle nimel, kuidas majanduslikult toime tulla," sõnas Kurri mais. Kurri ei täpsustanud, kui suure summa eest ta klubi suuromanikuks sai.

Uus uudis Jokerite kohta tuli 17. juunil, kui pildile ilmus nikli ja pallaadiumi kaevandusega tegelev Venemaa firma Nornickel, millel on omad kaevandused ka Soomes Harjavaltas. Just Soome harule - Norilsk Nickel Harjavaltale müüs Kurri 40% Jokerite aktsiatest. Soome tütarfirma kui kogu Nornickel kuulub aga Venemaa ettevõtjale Vladimir Potaninile, kes on tuntud ka oma heade suhetega Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Näiteks on teada, et meestele meeldib koos jäähokit mängida. Potaninit peetakse Venemaa üheks jõukaimaks meheks. Lisaks vahetus ka klubi tegevdirektor, kui alates 2014. aastast seal töötanud Jukka Kohoneni asemel hakkas tööle Eveliina Mikkola.

"Oleme väga rahul, et tuntud Soome firma tahab meie järgmiseid aastaid KHL-is toetada. Nende positiivsete uudistega tahame suurendada koostööd Soome partneritega ja loodame leida üha rohkem kaasmaalastest partnereid, kes tahavad Jokerite tiimi aidata," rõhutas Kurri, et eesmärk on ikkagi koostöö soomlastega.

"Tegu on siiski Soome firmaga ja kogu raha tuleb Soomest. See raha ei tule Venemaalt,” lisas Kurri portaalile Yle.fi. „Jokerit kuuluvad 100% ulatuses ainult soomlastele,” rääkis Mikkola Ilta-Sanomati vahendusel.

Lisaks tekkis palju küsimusi suure laenu osas. Nimelt andsid aastatel 2013-2019 omanikeringi kuulunud Vene ärimehed Gennadi Timtšenko ja vennad Rotenbergid ajaperioodi jooksul enam kui 57 miljoni euro ulatuses Jokeritele laenu. Juuniks oli aga võlg ootamatult kiiresti kadunud.

„Ma ei oska kommenteerida, sest ma ei tea asjast midagi,” kommenteeris Kurri Yle.fi-le. „Peate ilmselt rääkima Harry Harkimoga. Tema peaks rohkem kursis olema.”

„Ma ei tea midagi, mis siin enne toimus ja mulle ei meeldi minevikku vaadata. Meie eesmärk on liikuda edasi,” lisas uus tegevdirektor Mikkola.

Iltalehti proovis laenu osas selgust saada ja võttis ühendust Jokerite endise suuromaniku Harkimoga. „Jah, nii oli,” vastas ärimees küsimusele, kas Jokerit sai Timtšenko ja vendade Rotenbergide poolt antud laenudest lahti enne, kui Kurrist sai meeskonna suuromanik. Harkimo ei kommenteerinud täpsemalt, kuidas laenudest lahti saadi ning miks Kurri avalikult ütles, et ta ei olnud klubi varasemate võlgadega kursis.