INTERVJUU | Jari Kurri Soome ajakirjandusest, Jokerite arengust ja kõiki üllatanud MM-tiitlist

Klubil on viimasel ajal hästi läinud ja oleme kohalikus meedias palju positiivset kajastust saanud. Loodame niiviisi jätkata.

Kas te saite meeskonna komplekteerisimel kõik mängijad, keda soovisite?

Olime rahul koosseisuga, kellega suvel treeninglaagreid alustasime. Hooaja jooksul on lisandunud veel soomlane Saku Mäenalanen ja tšehh David Sklenička. Meeskond on ilusasti kokku sulandunud, nagu on ka viimastest tulemustest näha olnud. Meil on hea kooslus kogenud mängijatest ja noortest talentidest.

Soome jäähokikoondis tuli mullu mais maailmameistriks. Missuguseid muutusi see Soome jäähokis tõi? Kas nüüd on jäähokis lihtsam sponsoreid leida ja publikut ligi meelitada?

Ma usun, et see näitas, et meeskonnatööga on võimalik saavutada kõike. See on alati olnud Soome hokis tähtsal kohal, aga kevadel triumfeerinud koondis tõestas seda veelgi enam. Soomel ei olnud oma suurimaid staare kohal, aga ikkagi võitsid nad kuldmedali.

Minu hinnangul tuntakse jäähoki vastu üldisemalt praegu suuremat huvi kui ehk mõned aastad tagasi. Peame siiski kõvasti edasi töötama, et publikunumbreid suurendada ja uusi toetajaid juurde meelitada. Meie kodumängud Helsingis on korralikud sündmused, aga otsime alati võimalusi, et veelgi edasi areneda.

Kas olete rahul Jokerite praeguse positsiooni ja mängutasemega sel hooajal KHL-is?

Alustasime hooaega võrdlemisi rahulikult, aga oktoobris hakkasid asjad omavahel sobima. Oleme liiga parim meeskond, kui vaadata viimase 30 mängu tulemusi, seega liigume õiges suunas. 20 mängu on enne play-offe veel ees ja peame veelgi paremaks saama.

Olete jätkuvalt kindel, et KHL aitab Soome jäähokit edasi arendada?

Absoluutselt. Meie ajaloo jooksul KHL-is (Jokerit liitusid liigaga 2014. aastal - toim) on alati kolm-neli Jokerite mängumeest olnud esindatud ka Soome koondises jäähoki MM-il. KHL-is mängides oleme Euroopa tippmängijatele andnud võimaluse panna ennast proovile maailma tugevuselt teises hokiliigas.

Te mängite taas 2 KHL-i kohtumist Tallinnas. Miks just Tallinnas? Sest rohkem võõral pinnal mänge sel hooajal ei toimu?

Eelmisel hooajal Tallinnas toimunu oli väga suurepärane kogemus. Saime hiljem fännidelt palju positiivset tagasisidet. Seetõttu tahtsime tagasi tulla. Nüüd on see veelgi parem, sest saame mängida reedel ja laupäeval. Ootame väga eesolevaid kohtumisi.