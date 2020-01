Helsingi Jokerit on jätkuvalt suures kahjumis

Soomlaste Kauppalehti kirjutab, et Jokerite eelmise majandusaasta kahjum oli selline, et kuue aasta jooksul on kogunenud kahjumiks juba 71,5 miljonit eurot.

Jokerite käive kasvas 2,25 miljoni euro võrra 14,4 miljoni euroni. Kahjum oli 11,3 miljonit eurot, kuigi vähenes aasta varasemaga 1,2 miljoni euro võrra.

Parlamendiliige Harry Harkimo müüs Jokerite klubi eelmisel aastal hokilegend Jari Kurrile. Helsingi tippklubi kolis kodusest SM-liigast KHL-i 2014. aastal.

Jokerit peab laupäeval Tondiraba hallis Severstali vastu korduskohtumise, mis algab kell 15.00.

Fännidel on võimalus ka enne laupäevast kohtumist Jokerite meeskonnaga tutvuda. Nimelt peab Jokerit laupäeva hommikul algusega kell 11 Tallink City hotellis fännidele mõeldud ürituse, kus poolehoidjad saavad tulla hokimeestega juttu ajama ja autogramme küsima ning pilte tegema.

