FOTOD Tallinna lennujaamast: Helsingi Jokerit näitas enne Tallinnasse saabumist Moskva Spartakile koha kätte Delfi Sport RUS 2

Jokerit saabub eestisse Foto: Henri-Kristian Kirsip

Helsingi Jokeriti jäähokitiim on olnud sel aastal heas hoos. Kolmest kohtumisest on saadud kolm võitu. Viimati alistati lisaajal 3:2 Moskva Spartak. Jokerit saabusid juba täna hilisõhtul Tallinnasse, et pidada Tondiraba Jäähallis back-to-back kohtumised Severstali vastu.