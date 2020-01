2 mängu, 2 võitu ja 13 väravat - Jokerite aasta on saanud unelmate alguse

Külalised Helsingist viskasid juba avaveerandil neli väravat, kui kahel korral olid täpsed taanlased Peter Regin kui ka Nicklas Jensen. Teine periood jätkus samasuguses hoos, kui taas olid täpsed Regin ja Jensen, kes vormistasid kübaratriki. Ühe tabamuse sai teise kolmandiku lõpus kirja Sami Lepistö, vormistades 7:0 lõppseisu.

Reginist ja Jensenist said esimesed taanlased, kes KHL-is kübaratrikiga hakkama saanud ja seda veel samas matšis! "Ma ei mäleta, et ma oleksin kunagi midagi sellist näinud," rääkis Jokerite loots Lauri Marjamäki.

"Mängijad tõestasid, et tegu on professionaalse meeskonnaga. Olime väga efektiivsed, saades juba avakolmandikul neli väravat. See, kuidas hoolealused mängisid isegi 7:0 eduseisus, ütleb nii mõndagi praeguse koosseisu kohta."

Suurepärases hoos Jokerit on viimasest 12-st kohtumisest võitnud 10. Võimas triumf saadi tänavuse aasta alustuseks, kui koguni 6:0 alistati kahekordne Gagarini karika võitja Peterburi SKA.

KHL-i läänekonverentsis hoiab ainsa Soome klubina võistlustules olev Jokerit 59 silmaga neljandat kohta. Kaks mängu enam pidanud Moskva Dinamo edestab Helsingi tiimi ühe punktiga.

Jokerite jaoks jätkub hooaeg kolmapäeval, kui sõidetakse külla Moskva Spartakile. Seejärel tullakse aga juba Tallinna. Sel reedel ja laupäeval minnakse Tondiraba jäähallis vastamisi Tšerepovetsi Severstaliga.

Reedel algab KHL-i matš kell 18.30, laupäeval juba kell 15.00.