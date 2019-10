VIDEO | Shaunae Miller-Uibo kiitis pressikonverentsil abikaasat, temalt küsiti ka üks ebamugav küsimus puhta spordi kohta

Seejärel küsiti temalt ka üks selgelt ebamugav küsimus: kas arvad, et Salwa Eid Naseri 48,14 võis olla aegade kiireim puhtalt saavutatud tulemus? Eks need teemad on õhus, kuna 80ndatel säranud Ida-Saksamaa atleedi Marita Kochi ja ka Tšehhoslovakkiat esindanud Jarmila Kratochvílová kohta on ju ringlemas palju spekulatsioone. Ühest küljest on olukord väga nõme - kõik on üsna kindlad, kuidas omas ajal totalitaarsete riikide spordisüsteem tulemusi tootis, kuid teha pole enam midagi. Samas kui tõendid puuduvad, siis pole sportlasel ju otseselt alust teisi süüdistada. Igatahes oli Miller-Uibo keerulises olukorras, kust ta tuli välja nõnda, et jättis küsimuse kommenteerimata.