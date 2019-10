USA sprinter: minust saab suurem staar kui Usain Bolt

Lyles, kes on näidanud noorteklassides kiiremaid aegu kui Bolt, lubab üle joosta kõik Jamaica kuulsuse maailmarekordid. Tänavu läbis Lyles Lausanne`is 200 meetrit kõigi aegade neljanda ajaga 19,50. Boltile kuuluv maailmarekord on aga lausa 19,19.

"Arvan endiselt, et aeg 18 sekundi sees on võimalik. Ja isegi, kui ma seda saavutaks, ei piirduks ma sellega. Minust saab suurem staar kui Bolt," sõnas enesekindel Lyles USA meediale.

Ameeriklane lisas, et pelgalt kiiretest aegadest ei piisa, et tõusta Bolti kõrvale. Tema sõnul on vaja olla väga värvikas sportlane ja selle nimel on ta valmis tööd tegema. "Ma võiksin olla kiireim kõigist ja võita kõige rohkem medaleid, aga kas mind mäletatakse pärast minu karjääri lõppu? Tõenäoliselt mitte, sest keegi teine ​​kordab sama asja hiljem uuesti. Kuid kõik mäletavad sellist erilist inimest nagu Bolt," lisas Lyles.

Kui Lylesi 200 meetri tippmark on 20,50, siis 100 meetris 9,86. Lisaks on ta 300 meetri jooksus maailma sisetippmargi omanik ajaga 31,87.