ÜLEVAADE | Magnus Kirt on sel hooajal osalenud 15 võistlusel ning alati lõpetanud esikolmikus

Mullu Berliini EM-il pronksmedali võitnud Kirt on sel hooajal teinud veel sammu edasi ning saanud esmakordselt kirja tulemused üle 90 meetri. Eesti rekordi 90.61 viskas ta Soomes Kuortanel.

Lisaks suurepärastele tulemustele on Kirt sel hooajal näidanud head minekut ka tulemuste osas. Kokku on Kirt teinud sel aastal 15 starti ning kõik võistlused on seni toonud koha esikolmikus.

Seni on Kirdil tänavuse hooaja kõige kaalukamaks saavutuseks Teemantliiga finaaletapi esikoht. Eestlasele tõi Zürichis toimunud jõuproovil esikoha viimases voorus visatud 89.13.

Lisaks Teemantliiga finaaletapile on Kirt sel hooajal võidutsenud Vantaas (89.33), Tartus Gustav Sule Memoriaalil (87.65), Turus Paavo Nurmi mängudel (88.32), Ostrava Gold Spike jõuproovil (90.34), Kuortane mängudel (90.61), Joensuu Motonet GP etapil (87.35), Euroopa võistkondlikel meistrivõistlustel Varazdinis (81.47), Eesti meistrivõistlustel Tallinnas (87.57), Pärnu kergejõustikuõhtul (85.61) ja nüüd MM-i kvalifikatsiooni B-grupis (88.36).

Teise kohaga on Kirdil tulnud leppida Oslo Teemantliiga etapil (84.74), Monaco Teemantliiga etapil (87.47) ning Euroopa ja USA kergejõustikumatšil Minskis (88.91).

Kolmanda kohaga lõppes eestlasele Birminghami Teemantliiga etapp (85.29).