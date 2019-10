ÜLEVAADE | Kuhu kerkis Maicel Uibo eri edetabelites ja mis koha oleks see tulemus andnud viimastel olümpiamängudel?

Viimasel kümnel olümpial oleks Uibo tulemus andnud järgneva kohad: 1980 - 1., 1984 - 3., 1988 - 1., 1992 - 2., 1996 - 6., 2000 - 3., 2004 - 4., 2008 - 2., 2012 - 3., 2016 - 4.

Viimasel kümnel varasemal MM-il oleks Uibo tulemus andnud järgnevad kohad: 1999 - 2., 2001 - 3., 2003 - 3., 2005 - 2., 2007 - 3., 2009 - 3., 2011 - 2., 2013 - 3., 2015 - 3., 2017 - 2. Nagu näha, oleks Uibo selle tulemusega alati poodiumile tõusnud. Tuleb märkida, et Ilja Škurenjovi Doha neljanda koha tulemus 8494 on üks võimsamaid tulemusi, mis pole andnud MM-il medalit.

Viimasel kümnel EM-il oleks Uibo tulemus andnud järgnevad kohad: 1990 - 1., 1994 - 1., 1998 - 2., 2002 - 2. 2006 - 1. 2010 - 1., 2012 - 1., 2014 - 2., 2016 - 1., 2018 - 1. Mullu krooniti Abele Berliinis Euroopa meistriks 8431 punktiga.

Toonitame siiski, et eri võistluste võrdlemine annab küll mingi pildi ja on statistikahuviliste jaoks lõbus vahepala, kuid väga tõsiselt seda võtta ei tasuks, kuna tingimused on alati erinevad. Fakt on see, et Uibo on tänavu MM-i teine mees ja seda hõbemedalit ei antud talle sugugi kergelt või odavalt, hoolimata suursoosiku Kevin Mayeri vigastusest.

Kui Nool juhtis omal ajal ühel hooajal Eesti edetabeleid koguni seitsmel alal (100 m, 200 m, 400 m, kaugus- ja teivashüpe, odavise, kümnevõistlus), siis Uibol nii säravaid üksikalasid ei ole. Ta tippmargid ja kohad Eesti hooaja edetabelis: 100 m 11,10 (20.), kaugushüpe 7.46 (4.), kuulitõuge 15.12 (11.), kõrgushüpe 2.17 (2.), 400 m 50,44 (22.), 110 m tj 14,43 (5.), kettaheide 46.34 (13.), teivashüpe 5.40 (1.-2.), odavise 63.83 (9.), 1500 m 4.31,51 (jään üsna napilt 60 hulgast välja).