Teigamägi Kirdi vigastusest: rahvakeeli viskas ta õla välja

„Võistluse lõppedes on üks hea ja üks halb uudis. Kirt võitis medali, kuid sai viiendal katsel vigastada. Ta viskas rahvakeeli õla välja (loe: õlg läks liigesest välja). Selle osa korda seadmisel abistasid teda doktor Madis Rahu ja tema üks peamisi abilisi Indrek Tustit. Vigastuse suuruse ja ulatuse selgitab MRT uuring,“ rääkis Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi ETV otse-eetris.

Teigamägi tõdes, et ta ei tea Kirdi täpset seisu, kuid avaldas lootust, et kõige hullemat õnnestus vältida. „Näoilme järgi tundus, et kõige hullemat ei tule karta. Ma ise ei ole meedik ja seeõttu ei julge oletada. Kõige parem on oodata ära uuringute tulemused. Teda aidanud inimesed ei olnud seda nägu, et vigastus oleks kõige hullem,“ lisas Teigamägi, kes lisas, et loodetavasti saab Kirt hõbemedali ikka ise vastu võtta.

Dohas viibiva Eesti Kergejõustikuliidu peasekretäri Kristel Berendseni sõnul üritab Kirt ikka autasustamisele minna.