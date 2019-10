TÄNA OTSEBLOGI | Doha MM-i viimane päev: Magnus Kirt läheb kõige kirkamat medalit püüdma

Kergejõustiku MM Dohas on jõudnud lõpusirgele. Viimasel päeval on kavas ka eestlaste jaoks kõige oodatum võistlus odaviske finaal, kus Magnus Kirdil on lootust heidelda isegi kuldmedalile. Finaal algab kell 19.55.