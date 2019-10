TÄNA | Maicel Uibo ja Janek Õiglane alustavad Doha MMil kümnevõistlust

Kümnevõistlus algab kell 16.35, kui antakse start 100 meetri jooksudele.

26-aastase Uibo isiklik tippmark on mullu Götzise jõuproovil kogutud 8514 punkti, 25-aastase Õiglase rekord 8371 silma. Tänavu on Uibo kogunud parimal võistlusel 8353 (maailma edetabeli 7. tulemus) ja Õiglane 8251 punkti (11. tulemus).

"Sisetunne väga ei loe, reaalsuses loeb see, kuidas vormistamine kümne ala vältel välja tuleb. Sisetunde järgi medaleid välja ei jagata," jäi Uibo võistluse eel kidakeelseks. "Üks asi on muidugi imelik… see, et jookseme 400 m keskööl. Samas 100 m saame joosta kell neli päeval. Tavaliselt alustame hommikul, peame selleks vara tõusma ja sugugi alati ei suuda organism ärgata."

Kaks suve tagasi Londoni MM-il 4. kohaga üllatanud Õiglane läheb jahtima rekordit: „Eesmärk on isiklik rekord! Tuleb mis tuleb, kümnevõistlus on ettearvamatu. Kui saab hästi minema, võib ägedaid asju juhtuda."