Superõnnest jäi puudu, kuid lõpetamise õnn oli siiras

Eesti maratoonarid Tiidrek Nurme ja Roman Fosti edenesid Dohas pühapäeva esimestel tundidel joostud maratonil varem kavandatud taktika järgi. Kuna ilm oli arvatust paar kraadi jahedam – sooja oli umbes 30 kraadi – oli tempo veidike kiirem, kuid esimeste meestega arutult kaasaminekust suudeti hoiduda. Distantsi teisel poolel lõigati sellest kasu, kuna enda jaoks liiga kiirelt alustanud konkurendid hakkasid selg ees vastu tulema.

Distantsi esimeses pooles 50. koha piirimail olnud Nurme sai lõpuks 26. koha, Fosti oli 33. „Ma ei saa öelda, et olen superõnnelik, superjooksu ei olnud, kuid olen õnnelik, et nii lõpetasin,” sõnas Nurme. „Usun, et treener võtab ka selle eest mütsi maha. Praegu on emotsioonid ja füüsis liiga maas, et rõõmu välja näidata. Aga tegemist polnud Tartu maratoni või väikese linnajooksuga… see oli kõrgetasemeline maraton.”