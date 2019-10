Spordimaailma tippsündmus linnas, kus see kedagi ei huvita

„Olgem ausad, see on tegelikult kohutav, mis siin toimub. Staadionil olles kuulsin ainult eestlaste plaksutamist. Võrreldes Londoni MM-iga on kõik nagu öö ja päev,” võttis kümnevõistleja Janek Õiglane Doha MM-il valitseva õhustiku tabavalt kokku. See polnud suvalise emotsiooni põhjal tekkinud virisemine. Doha MM ongi oma olemuselt suur läbikukkumine.

Ilmselt on kõik Katari pealinna kohale sõitnud maailma meediaväljaanded juba kirjutanud või rääkinud kohalike inimeste totaalsest huvipuudusest MM-i vastu. Kui pooltühjadele tribüünidele lisada ka palavus ja võistluse toimumise aeg – normaalne kergejõustikuhooaeg on ammu lõppenud –, saamegi arusaamatust tekitava kombinatsiooni. Miks me siin oleme?