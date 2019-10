Soome ortopeed: Magnus Kirti ootab vähemalt pooleaastane taastumisprotsess

"Tavainimesel oleks pärast sellist vigastust käsi korras kahe kuuga. Odaviskaja ei saa aga ka kuus kuud pärast sellist traumat veel täie jõuga visata," sõnas Karila ajalehele Ilta-Sanomat.

Kuna Tokyo olümpia on juba kümne kuu pärast, leiab Karila, et Kirdi ettevalmistus OMiks saab kindlasti kannatada.

"Kui õlal on vaid kõhrekahjustus, siis saab ta olümpial võistelda. Tema treeningettevalmistus on aga endiselt tõsise löögi alla. Taastumisprotsess kestab Tokyo olümpiani välja," pakkus Karila.

Eile Doha haiglas tehtud röntgenuuring näitas, et Kirdi õlg sai kerge luukahjustuse. MRT-uuring tehakse teisipäeval Tallinnas ning siis selgub, kas eestlane sai ka pehmete kudede vigastusi.

Soome odavisketreener Petteri Piironen pakkus eilse finaalvõistluse järel, et halvima stsenaariumi korral võivad Eesti rekordimehe olümpialootused olla purunenud. "Kui õlg on liigesest välja tulnud ja kõõluses on midagi rebenenud, siis on kümme kuud paganama lühike aeg, et kõike korda saada," hindas Piironen.

Tokyo olümpia algab 24. juulil 2020.