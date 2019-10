No on naljakas. Ühest küljest muretsevad rahvusvaheliste kergejõustikuliitude juhid, et spordiala populaarsus kidub ja siis viiakse aasta tähtsaim jõuproov kuskile kõrbesse, kus see – üllatus-üllatus! – mitte kellelegi korda ei lähe. Rahul ei olda telereitingutega, ent riikidel ei lasta oma traditsioonidest tulenevalt ise alade puhul otsuseid teha, vaid sunnitakse inimesi eelkõige vaatama otsatut tiirutamist ovaalil. Või noh, lastakse valida, aga suure raha eest, mis pole paljudele väiksematele jõukohane maksta. Siis jälle ohatakse, et superstaare pole, Usain Bolti mantlipärijat ei nähta ka binokliga vaadates, samas ei pingutada, et lasta uutel tegijatel eredamalt särada.