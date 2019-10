Saksa telekanal paljastas Prantsuse maratoonari seose dopinguga, sportlane lahkus Doha MM-ilt

ARD dopingutoimetuse valduses on Whatsappi sõnumid, mis annavad alust kahtlustada, et 31-aastane Korsikal sündinud Tuneesia juurtega Amdouni võttis dopingut 2017. aastal. Kuuldes, et sakslased tema minevikus tuhnivad ning läbi Prantsusmaa kergejõustikuliidu temalt intervjuud paluvad, võttis Amdouni end võistlustelt maha, põhjendades loobumist vigastusega.

Amdouni puhul äratas kahtlust ennekõike tema järsult muutunud võistlusgaarfik. 2016. aastal tegi ta kaasa 12 võistlusel, kuid järgnevatel aastatel tuli ta hooaja peale välja vaid kolmel mõõduvõtul. Ometi saavutas ta just nendel vähestel võistlustel oma karjääri parimad tulemused. Viimati sai ta Pariisi maratonil ajaks muljetavaldava 2:09. Tegu oli tema elu esimese maratoniga, milleks ta oli teadaolevalt väga vähe valmistunud.

Amdouni treenib kas üksi või väikeste gruppidega paikades, kuhu dopinguküttidel on väga keeruline pääseda, nagu Katar, Maroko, Lõuna-Aafrika ja Korsika.

ARD käsutuses olevates Whatsappi sõnumites nõuab dopingudiiler Amdounilt raha talle müüdud keelatud ainete eest. "Kui ma ei saa oma raha homme, Mourad, siis sa kahetsed ja sinust saab luuser, sest mulle ei meeldi, kui inimesed mind ära kasuvavad," seisab sõnumis. "Sa ostsid mult paki EPO-t ja kasvuhormooni. Ja veel: ma ütlen, et tahan raha homseks, 150 eurot."

Ähvardava sõnumi autor on ARD toimetusele kinnitanud, et see on autentne. Teisest allikast on väljaandele kinnitatud, et Whatsappi telefoninumber, millele sõnum saadeti, kuulub Morhad Amdounile.

ARD-l õnnestus Amdouniga kohtuda eelmisel nädalal Pariisi lähedal. "Uskumatu, et sellistest asjadest peab rääkima. Siin pole midagi," ütles ta trepil, kus ajakirjanik ta kinni püüdis. "Mul pole selle kohta midagi öelda, sest midagi ei olegi."