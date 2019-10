Rootsi kõrgushüppeässa aus küsimus Kirdi õnnetuse järel: miks teda sealt juba ära ei viida?

„Õlg on liigesest välja!” hüüatas Bergqvist ja saatis lendu ühe vängema sõna, kui nägi, kuidas Magnus Kirt jäi viienda viske järel valudes tartaanile. Seejärel läks märkimisväärselt kaua aega, enne kui eestlane abi sai ja viimaks sektorist kanderaamil minema viidi.

Mõistagi tekitasid dramaatilised kaadrid nii televaatajates kui ka kommentaatorites tugevaid emotsioone. Expressen on kirja pannud SVT kommentaatorite reaktsioonid, kriitilised oldi selle osas, et Kirt pidi nii kaua abi ootama.

Jacob Hårdi arvates võttis see arusaamatult kaua aega: „Kus on meedikud? Sellist viivitust ei tohiks olla.”

Bergqvist täiendas: „Ma ei saa aru, miks ei suudeta kanderaami kiiremini kohale tuua ja ta sealt juba minema aidata.”

Ka kaheksanda koha saanud Kim Ambilt küsiti, mis tundega ta vaatas kolleegi sedasi abitult lamamas. „See ei olnud tore. Tean, et õlg on tal olnud veidi probleemne ja nii võib see juhtuda. Nüüd loodame, et temaga saab kõik korda.”

Soomlaste telekanalis YLE tunnistas odavisketreener Petteri Piironen, et halvima stsenaariumi korral võivad Eesti rekordimehe olümpialootused olla purunenud. "Kui õlg on liigesest välja tulnud ja kõõluses on midagi rebenenud, siis on kümme kuud paganama lühike aeg, et kõike korda saada," hindas Piironen, kelle hinnangul võis trauma üks faktoritest olla ajakava - eelvõistlus ja lõppvõistlus peeti järjest ilma puhkepäevata. "Kahel päeval järjest ei ole lihtne visata. Keha on koormatud. See oli osaliselt kindlasti üks Kirdi vigastuse põhjustest. Lihasel ei ole aega taastuda ja nii võib tekkida tõsiseid vigastusi."