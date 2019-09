Rasmus Mägi kardab MMil konditsioneerisüsteemi: loodan, et nad seda temperatuuri seal väga jahedaks ei kruti

"Viimased kolm nädalat Türgis laagris on treeningute koha pealt olnud üsna kvaliteetsed. Mul endal on ka olnud üsna huvitav ja ma arvan, et see on juba päris suur asi ja annab kindlasti juurde heale enesetundele ja valmisolekule," rääkis Eesti tõkkesprinter, kirjutab ERR Sport.

Kuigi Doha MM-i eel on olnud palju juttu sealsest põrgukuumusest, siis Mägi sõnul tingimused teda ei morjenda. "Kui päris aus olla, siis ei tekita [see mingeid emotsioone]. Mis võib-olla paneb muretsema, on see konditsioneerisüsteem, mis sinna staadionile tehtud on. Loodan, et nad seda temperatuuri seal väga jahedaks ei kruti. Kuuma ma pigem ei karda ja ma usun, et selle niiskusega on samamoodi võimalik toime tulla – seda staaži peaks praeguseks juba olema."

"Tuleb kindlasti mitu paari kuivi riideid läheduses hoida, et saaks vajadusel riideid vahetada. Tuleb hakkama saada ja Türgi laager oli juba päris hea võimalus aklimatiseeruda selle kuumaga," lisas Mägi, kelle 400m tõkkejooksu eeljooks peetakse 27. septembri õhtul.