PUUST JA PUNASEKS | Millised on Uibo ja Õiglase võimalused sekkuda MM-il suurde mängu?

Ülejäänud meestest on huvitav välja tuua ameeriklane Solomon Simmons. Tema resultaadiks võiks isiklikust rekordist lähtuvalt prognoosida 8202 silma. Samas tänavu kümnevõistluse rekordi 8227-ni viies viskas ta oda kõigest 51.42, kuid suvel on ta sel alal kirja saanud koguni 65.70. Rehkendusse seda tulemust lisades oleks Simmonsi punktisumma 8416. Rekordit püstitades jooksis ameeriklane 110 m tõkkeid 14,02-ga, heitis ketast 44.88, hüppas teivast 4.90, viskas oda 51.42 ja jooksis 1500 m 4.33,85-ga.

See on lihtsalt spikker meeste võimekuse kohta, mitte aga absoluutne tõde. Elu teeb tulemustesse korrektiivid, reeglina jäävad resultaadid rekordiseeriaga võrreldes pigem väiksemaks. Õiglase jaoks on täna võtmesõnaks teivashüpe, ta tänavu tehtud kolmel kümnevõistlusel on ta kirja saanud 4.90, 4.70 ja 4.79. Samas tõkkesprindis, kettaheites ja 1500 m jooksus võime loota plusspunkte. Uibo seerias tema jaoks midagi väga erilist ei ole, samas pole ka kohta, kust oleks näha väga suurt parandusvõimalust.

Kokkuvõttes võib öelda, et Uibo evib väikest võimalust tõusta poodiumile, kuid selleks peaks ta ise väga hästi täna tegema ja eesolijad (eelkõige Victor ja Škurenjov) peavad komistama. Õiglasel on jätkuvalt võimalused võidelda eesmärgiks seatud esikaheksa koha eest, mis tagaks EOK palga.

Lisame ka võrdluseks eestlaste teise päeva alade isiklikud rekordid:

Uibo 14,49; 49.14; 5.30; 64.51; 4.25,53

Õiglane 14,34; 44.62; 5.19; 72.38; 4.34,41