Pettunud norralane Doha MMil: mul ei meeldi kaotada mehele, kes on kasutanud dopingut

Henriksen ise lõpetas võistluse kuuendal kohal, jäädes pronksi võitnud Bence Halászist vaid 80 sentimeetri kaugusele.

"Mulle pole kunagi meeldinud kaotada sportlastele, kes on dopinguga seotud olnud," sõnas Henriksen Norra rahvusringhäälingule NRK, vihjates Bigot`le, kes jäi 2014. aastal keelatud ainete kasutamisega vahele ja sai kaheaastase võistluskeelu.

Norra vasaraheitja arvates lubatakse keelatud võtteid kasutanud atleedid liiga kergelt võistlustele tagasi. "On täiesti selge, et selliste asjade (doping - toim.) mõju on palju pikem kui vaid karistuse aeg. Hetkel on olukord siiski pisut parem, sest karistus on kuni neli aastat," sõnas Henriksen.

Kui Bigot`l paluti pressikonverentsil Henrikseni sõnavõttu kommenteerida, teatas ta: "Ma mõistan, mida ta arvab, aga pole ühtegi teaduslikku kinnitust, et doping mõjuks pikaajaliselt. Ja mina heidan praegu neli meetrit vähem."

"See kõik juhtus nii ammu. Ma olin toona 20-aastane, praegu olen 26. See oli minu elus halb periood, kuid ma olen pärast seda kõvasti tööd teinud, mul on uus treener ja uus metoodika," lisas Bigot.

Meeste vasaraheite võitis Dohas poolakas Paweł Fajdek, kes tõusis juba neljakordselt maailmameistriks.