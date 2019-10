OTSEBLOGI | Uibo sai vägeva kõrgushüppega tugevaid plusse

KERGEJÕUSTIKU MMi 6. PÄEV

Madis Kalvet: Esimese 400 m jooksu tulemused:

Madis Kalvet: Samas jooksus on ka Uibo, kellele ei õnnestu 50 sekundi piiri ikkagi alistada. Uibo tulemuseks 50,44, mis annab jooksus viienda koha.

Madis Kalvet: Õiglane võidab esimese 400 m jooksu. Õiglase ajaks 49,14.

Peep Pahv: 110 m tõkkejooksu finaalis oli Omar McLeod kinni hõbemedalis, kuid paar tõket enne lõppu komistas ja jäi viimaseks. Ühtlasi rikkus ta ära ka Orlando Ortega lõpu, kes oli samuti medalikonkurentsis. Paraku on see ala alati dramaatiline.

Peep Pahv: Dramaatilise finaali võidab Grant Holloway!

Märt Roosna: Kommentaariks vasaraheitele: aastal 1987, kui Jüri Tamm teenis 80.84ga MM-hõbeda, olnuks tänane võidumees Fajdek alles viies. Huvitav, kuidas mõned kergejõustikualad võimsalt edasi arenevad ja teised sedasi kiduvad.

Peep Pahv: Enne 10-võistluse 4oo m jookse on õhtu naelana 110 m tõkkejooksu finaal

Peep Pahv: Lõppeas ka meeste vasaraheide.

Peep Pahv: 200 m lõppjärjestus:

Peep Pahv: 200 m maailmameister on Dina Asher-Smith! Aeg 21,88

Peep Pahv: Aga nüüd naiste 200 m finaal!

Peep Pahv: Nelja ala järel liigub Uibo eeldatava lõpptulemusega umbes 5. koha kursil. Temast rohkem võivad teha Mayer, Warner, Victor ja Skurenjov.

Peep Pahv: Kümnevõistluse seis pärast nelja ala.

Peep Pahv: Meie jaoks justkui märkamatult on käimas ka meeste vasaraheite lõppvõistlus. Kolme katse järel on liider poolakas Pawel Fajdek 80.16ga.

Peep Pahv: Teises grupis saab Victor 2.05 üle ja liigub rõõmsalt üle 8600 punkti graafikus.

Peep Pahv: Märdi küsimusele vastuseks, et mingit erilist melu pole, kuid 10-võistluse andunud fännid suudavad teha siiski korralikult lärmi ja oma lemmikutele plaksutada. Õhustk on selline, nagu tavaliselt hommikupoolses programmis. Dohas aga teadupärast hommikul ei võistelda.

Peep Pahv: Naised 7-võistlejad on vahepeal oma esimese võistluspäeva lõpetanud.

Peep Pahv: Teises grupis on veel neli meest üritamas kõrgust 2.05. Nende hulgas ka Warner ja Victor.

Peep Pahv: 2.20 oli seekord Uibole veel liiast, kuid hea võistlus igal juhul.

Peep Pahv: Uibo ajab 2.20 teistkordselt maha.

Peep Pahv: Teisel matil ajab Mayer 2.02 kolmel korral maha.

Märt Roosna: MM-il peetud kõrgushüppe eelvõistlusel jäi muide see sama 2.17 lõpptulemuseks kuuele mehele.

Peep Pahv: 2.20 tuleb esimesel katsel maha, aga see polnud sugugi lootusetu üritus.

Peep Pahv: Nüüd on Uibo oma parima seeriaga võrdluses 28 punktiga plussis. 8550?

Peep Pahv: Uibo ületab 2.17 teisel katsel!! See on kõva boonus!

Märt Roosna: Peep, milline see melu staadionil praegu on ja kui kõvasti kümnevõistlejatele kaasa elatakse?

Peep Pahv: Uibo ajab 2.17 avakatsel maha. Kaks võimalust veel. Mängus on 30 plusspunkti.

Peep Pahv: Praeguse seisuga kaotab Uibo oma graafikule ühe punktiga. Kuid nüüd on latil 2.17

Peep Pahv: Uibo ja 2.14 teisel katsel üle!

Peep Pahv: Uibo ajab 2.14 esimesel katsel maha. Tuletame meelde, et rekordiseerias hüppas ta 2.12. Seega oleks võimalik siit punkte juurde saada.

Peep Pahv: Mayer ronib aga 1.99st kolmandal katsel üle. Škurenjov ületab samal ajal 2.11.

Peep Pahv: Õiglane annab kõrgushüppega väga palju ära. Nelja alaga on tal nüüd koos 3334 punkti ning oma rekordigraafikust jääb ta hoobilt maha 50 puniktiga. Seega kaotas Õiglane selle alaga isegi 83 punkti. Seda on palju. Nüüd on ta hoopis pisut üle 8300 punkti graafikus.

Peep Pahv: Õiglane tõmbab säärega lati maha! Uibo saab samal ajal 2.11 üle!

Peep Pahv: Mayer ajab 1.99 teisel katsel samuti maha. Hõvasti maailmarekord?

Peep Pahv: Õiglane on aga hädas - kõrgusel 1.99 on tal jäänud veel vaid üks katse. See tuleb üle saada, muidu on hea algus tühja läinud.

Peep Pahv: Uibol tuleb kõrgusel 2.11 latt esimesl katsel õrnast puudutusest maha.

Peep Pahv: 1.99 on ületatud ka Victoril. Kaul piirdus aga tugevamas grupis hüpates 2.02ga. Rekordiseeras oli tal 2.03.

Peep Pahv: Warner seevastu saab 1.99st kohe üle.

Märt Roosna: Toome ära ka teiste tugevamate tegijate tulemused, kes on lõpetanud. Kaul jäi pidama 2.02 peal, LePage ületas 2.05, seejärel ta lonkas ja loobus jätkamisest.

Peep Pahv: Olulistest tegelastest sai Škurenjov kõrgusest 2.08 kolmandal katsel üle. Mayer ajas aga 1.99 avakatsel maha.

Peep Pahv: Uibio vedrutab end kõrgusest 2.08 teisel katsel üle.

Peep Pahv: Õiglane ajab 1.99 esimesel katsel maha.

Peep Pahv: Uibo ajab kõrgusel 2.08 asuva lati avakatsel maha. Sellest kõrgusest oleks vaja kindlasti üle saada.

Peep Pahv: Aga meeste 400 m finaali koosseisu oleme veel lugejatele võlgu:

Peep Pahv: Segastel asjaoludel kustus varasem postitus, et Õiglane sai 1.96 teisel katsel üle. Kordame siis selle üle.

Peep Pahv: Mayer päästab enda jaoks võistluse, ületades 1.96 kolmandal katsel.

Märt Roosna: Mayeril on kirjas 1.93 ja ees seisab kolmas katse 1.96-l. Kui üle ei saa, võime maailmarekordi jutud unustada.

Märt Roosna: Tänase päeva suurim üllatus sündis meeste 400 meetri poolfinaalis, kus peafavoriit Michael Norman jäi oma jooksus 45,94-ga lõpetajatest viimaseks. Ta selgitas hiljem, et plaan oligi staadioniring läbi sörkida, kuna keha andis talle "hoiatavaid signaale".

Peep Pahv: Õiglane ajab 1.96 esimesel katsel maha.

Peep Pahv: Vahepeal sai klaariks ka naiste 400 m tõkkejooksu finaali koosseis:

Peep Pahv: Uibo jätkab kindlalt: 2.05 esimesel katsel üle!

Peep Pahv: Märt, käemärkide osas ma nii suur spetsialist pole. Aga Eestiski on kindlasti inimesi, kes oskavad neid tähendusi vastavalt vajadusele välja mõtelda.

Peep Pahv: Õiglane võtab pinged maha, 1.93st saab ta teisel katsel suure kaarega üle.

Märt Roosna: Peep, sa oled meil tunnustatud kehakeele ja käemärkide ekspert, kuidas sa tõlgendad seda Lasitskene käemärki selles artiklis? Ega see mingi keelatud poliitiline avaldus ole? Kolm sõrme sedasi kahtlaselt harali...

Peep Pahv: Uibo otsustas 2.02 vahele jätta. Kuniks teised hüppavad, tema puhkab ning valmistub kõrguseks 2.05.

Peep Pahv: Hädas on ka Kevin Mayer, kes ajab samuti 1.93 avakatsel maha.

Peep Pahv: Aga venelaste probleemide juurest tagasi Dohasse ja väike probleem on ka siin. Õiglane ajab 1.93 esimesel katsel maha. Selge on see, et tegelikult tuleb üle saada veel ka 10 sentimeetrit kõrgemal asuvast latist.

Peep Pahv: Märdi jutu täienduseks soovitan lugeda portaalis sports.ru ilmunud artiklit. Nagu näha, on Venemaa alaliidu ja kogu süsteemi tegevus üsna arusaamatu. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/interval/2587174.html

Peep Pahv: Uibo ületab algkõrguse 1.99 esimesel katsel.

Peep Pahv: Õiglane ületab 1.90 esimesel katsel.

Märt Roosna: Loodetavasti saavad venelased lõpuks oma dopingumentaliteedist ka lahti ja Škurenjov ja teised venelased saavad võistelda oma lipu all. Igatahes kõrgushüppaja Maria Lasitskene oli vihane, et reforme ei ole suudetud läbi viia, ei ole suudetud puhastuda ja ta soovitas ala juhtidel tagasi astuda.

Peep Pahv: Õiglane ületab ka 1.87 esimesel katsel. Nagu alati Õiglane pisut lonkab pärast kõrgushüppe katset, kuid midagi hullu ei tohiks olla.

Peep Pahv: Kui rääkida veel 10-võistluse medalimängus olijatest, ei saa unustada ka venelast Ilja Škurenjovi, kes on kolme alaga kogunud 2590 punkti ning edestab oma iskliku rekordi (8601) graafikut 22 punktiga.

Peep Pahv: Uibo valis algkõrguseks 1.99

Peep Pahv: Õiglane on valinud kõrgushüppe algkõrguseks 1.84 ja saab sellest kindlalt üle.

Märt Roosna: Kümnevõistluse kõrgushüppe jaoks väike spikker, kus välja toodud meeste tulemused isiklikke rekordeid püstitades: Uibo 2.12, Õiglane 2.05, Mayer 2.05, Warner 2.03, Victor 2.05, Kaul 2.03, LePage 2.07, Škurenjov 2.12, Kazmirek 2.10.

Peep Pahv: Tänase õhtu üks peaalasid on 110 m tõkkejooksu finaal. Kolm poolfinaali on juba peetud ning medalite eest hakkavad võitlema need kaheksa meest:

Märt Roosna: Kümnevõistluses on suures mängus jätkuvalt sees ka kolme ala järel 16. kohta hoidev sakslasest Euroopa noorsoo klassi meister Niklas Kaul, kes kaotab oma rekordi (8572) graafikule 44 punktiga.

Peep Pahv: Täna algas ka naiste 7-võistlus. Kahe ala järel on seis selline:

Peep Pahv: Nüüd on 10-võistluses tunnine paus, seejärel algab kõrgushüpe.

Peep Pahv: Numbrite taga peitub see, et Mayer liigub maailmarekordi (9126 punkti) graafikus. Warner on 8760 graafikus ning musta hobusena võistlust alustanud Victor 8640 punkti graafikus.

Peep Pahv: Kolme ala järel on 10-võistluse esikümme selline:

Peep Pahv: Kuulitõuke järel on eestlaste seis selline: Õiglane on kogunud 2567 punkti, mis annab rekordigraafikuga võrdluses +33. Seega liigub ta 8400 punikti peale. Uibol on koos 2560 punkti, mis teeb rekordiseeriaga võrdluses -20. Seega on ta 8500 punkti hoos,

Peep Pahv: Õigalne vastab 15.20ga. Ka tema võtab rekordiseeriaga võrdluses senitimeetreid juurde!

Peep Pahv: Uibo tõukab 15.12! Rekordiseerias oli tal 14.78, seega tuleb väärt punkte tagasi.

Peep Pahv: Mayeri tõuge tähendab seda, et juba praegu, üks katse on veel varuks, on ta kolme alaga oma rekordigraafikust ees kolm silma. Seega maailmarekordi graafikus.

Peep Pahv: Nüüd pani Mayer võimsa paugu - 16.82! Rekordiseerias oli tal 16.00. Siit tuleb kuhjaga punkte tagasi.

Peep Pahv: Kevin Mayeril on kirjas 15.69 ning ilmselt soovib ta veidike juurde saada. Damian Warneril on kahe katse järel kirjas kõigest 13.66 - seda on üle meetri vähem kui tema rekordiseerias.

Peep Pahv: Võimsa tõuke on teinud Lindon Victor, kes lajates teisel katsel 16.24! Oma rekordiseerjas tõukas ta 15.18.

Peep Pahv: Õiglabne tõukab 14.72, seega ei paranda.

Peep Pahv: Uibo saab teisel katsel juurde, tõugates 14.63

Peep Pahv: Uibo tõukab avavoorus 14.35. Veidike oleks juurde vaja.

Peep Pahv: Õiglane alustab korraliku tõukega: täpselt 15.00

Peep Pahv: 10-võistluse kuulitõuge on alanud. Meie mehed tõukavad erinevates gruppides. Uibo tõukas oma rekordiseerias 14.78, Õiglane 15.13. Vaatame, mida suudavad nad täna.

Peep Pahv: 10-võistluse kuulitõuge algab kell 18.50

Peep Pahv: Õiglane võib minna 8400 punkti peale, Uibo esilegu veel üle selle. Aga see kõik on alles algus.

Peep Pahv: 10-võistluse kahe ala järel võib ütelda, et Kevin Mayer kaotab oma graafikule 48 puntiga. Seega liigub ta ikkagi julgelt üle 9000 puniti graafikus, kuid suuri järeldusi on veel vara teha. Üle 8700 punkti on suuna võtnud Damian Warner, veidike alla 8600 puniktise hooga alustas Lindon Victor.

Peep Pahv: Kahe ala järel on 10-võistluse seis järgmine:

Peep Pahv: 10-võistluse B -grupi kaugushüpe:

Peep Pahv: 10-võistluse kaugushüpe on lõppnud. A-grupi tulemused:

Peep Pahv: Kahe alaga on Õiglane kogunud 1765 punkti. Oma isikliku rekordi graafikut edestab ta kahe ala järel 29 puniktiga. Seega liigub ta võistluse stardikiirenduses 8400 punkti hooga.

Peep Pahv: Õiglane hüppab viimasel katsel kaugelt paku tagant 7.25. Seega jääb tema parimaks 7.32.

Peep Pahv: Uibo on kahe alaga koghunud 1763 punkti. Oma rekordigraafikule kaotab ta 41 punkti, kuid selle alguse üle oleks patt väga tõsiselt nuriseda.

Peep Pahv: Uibo tabab kolmandal katsel pakku ideaalselt ja lendab 7.46! Korralik tulemus!

Peep Pahv: Kevin Mayeri kaugushüppe tulemuseks jääb täna 7.56. Oma rekordiga võrdluses annab ta siin punkte tagasi.

Peep Pahv: Sakslane Niklas Kaul tuli viimase katsega välja üsna keerulisest seisust. Mehe kaks esimest katset olid alamõõdulised, kolmas katse õnnestus enam-vähem normaalselt, kuid tulemuse tabloole saamine võttis aega pea viis minutit. 7.03 pole küll supertulemus, kuid lubab ühel medalinõudlejal jätkata. Tõsi, punkte on ta täna juba kaotanud.

Peep Pahv: Õiglane astub teise katse üle.

Peep Pahv: Uibo teeb teisel katsel pika hüppe, kuid astub napilt üle. Eestlase seis on nüüd keeruline, kuid lootust annab teadmine, et korralik hüpe on tal jalas olemas. Viimane katse peab lihtsalt õnnestuma.

Madis Kalvet: Kristo Galetal jääb Dohas siiski võistlemata. https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/mm2019/delfi-dohas-kristo-galeta-soitis-mm-ile-kohale-kuid-peab-siiski-jouproovi-korvalt-vaatama?id=87628167

Peep Pahv: Vägev! Õiglane hüppab avakatsel 7.32. See on vaid sentimeeter vähem kui rekordiseerias.

Peep Pahv: Uibo hüppab esimesel katsel 7.16. Hea, et tulemus on kirjas, kuid normaalse seeria jaoks on vaja juurde veel kümneid sentimeetreid.

Peep Pahv: Kevin Mayer alustab enda kohta keskpärase 7.43ga.

Peep Pahv: Oma rekordiseerias hüppas Uibo 7,57 ja Õiglane 7.33. Vähemalt samaväärseid tulemusi oleks vaja ka täna.

Peep Pahv: Kümnevõistlejad on alustanud kaugushüppega. Eesti poisid on mõlemad B-grupis.

Peep Pahv: 10-võistluse kaugushüpe algab kell 17.30

Peep Pahv: Nüüdseks on meil kõik tehnilised probleemid lahendatud ning edaspidi peaks 10-võistluse ülekanne kulgema takistusteta.

Peep Pahv: Siin lehel on ka meie mehed:

Peep Pahv: 100 m tulemused ja punktid:

Peep Pahv: Kolmanda jooksu võidab Damian Warner 10,35ga, maailmarekordimees Kevim Mayer püstitab aga isikliku rekordi 10,50. See on märk sellest, et tuleb võimas võistlus.

Peep Pahv: Vabandame tehnilistel põhjustel tekkinud viivituste pärast.

Peep Pahv: Õiglane alustab võimsalt! 10,94 on mehe isiklik rekord. Uibo 11,10 on tema kohta korralik tulemus. Oma rekordiseeriaga võrdluses noppis Õiglane 31 lisapunkti. Uibo kaotas 14 silma, kuid see pole suur probleem. Igatahes hea algus.

Peep Pahv: Õiglane alustab võimsalt! 10,94 on mehe isiklik rekord. Uibo 11,10 on tema kohta korralik tulemus. Oma rekordiseeriaga võrdluses noppis Õiglane 31 lisapunkti. Uibo kaotas 14 silma, kuid see pole suur probleem. Igatahes hea algus.

Peep Pahv: Nii, mehed on staadionil.

Peep Pahv: Seega saame varsti teada, millist võistlust võib meie meestelt oodata.

Peep Pahv: Kümne minuti pärast alustavad 10-võistlejad 100 m jooksudega. Maicel Uibo ja Janek Õiglane on kohe esimeses jooksus.

Peep Pahv: Tere pärastlõunat, siit Doha staadionilt!