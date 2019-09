OTSEBLOGI | Rasmus Mägi tegi kergejõustiku MM-ile suurepärase alguse!

Kergejõustiku MM-i 1. päev

Raul Ojassaar: Sellega ongi staadionil tänane programm lõppenud - keskööl antakse start aga naiste maratonile.

Raul Ojassaar: Vahepeal tuli sealjuures teade,et Norra takistusjooksja Jakob Ingebrigtsen on vale raja peale astumise tõttu diskvalifitseeritud.

Raul Ojassaar: Mägi aeg oli eeljooksude peale kokku suisa paremuselt neljas.Viimase eeljooksu tulemused:

Raul Ojassaar: 49,34 on Mägi ajaks - hooaja tippmark! Suurepärane algus eestlaste MM-ile.

Raul Ojassaar: Mägi teeb tugeva lõpu ning võidab jooksu!

Raul Ojassaar: Hetkeseisuga viib viimasena veel edasi poolfinaali aeg 50,46.

Raul Ojassaar: Ja nüüd ongi kord Rasmus Mägi käes! Eestlase jooks on tugev, aga edasipääs võiks eestlase jaoks olla siiski reaalseks eesmärgiks.

Peep Pahv: Neljandast jooksust pääsevad poolfinaali: Rai Benjamin 49,62, Mohamed Touati 49,76, Patryk Dobek 49,89 ja Vit Müller 50,15.

Peep Pahv: Aegadega edasipääsu piir kerkis 50,54 peale

Peep Pahv: Kolmandast jooksust pääsevad poolfinaali: Abderrahman Samba 49,08, Takatoshi Abe 49,25, TJ Holmes 49,50 ja Rilwan Alowonw 50,04.

Peep Pahv: Kahe jooksu järel on aegadega edasipääsu piir kõigest 50,76.

Peep Pahv: Teise jooksu esinelik: Kyron McMaster 49,60, Alison Dos Santos 49,66, Chieh Chen 49,95 ja Luke Campbell 50,20. See oli veel aeglaasem jooks.

Peep Pahv: 400 m tõkkejooksu esimese jooksu võitab mängleva kergusega norralane Karsten Warholm 49,27ga. Kindlad edasipääsejad on ka iirlane Thomas Barr (49,41), indialane Jabir Madari Pillyalil (49,62) ja jamaikalane Kemar Mowatt (49,63). Ülemäära kiire see jooks polnud.

Peep Pahv: Südamlik hetk 5000 m eeljooksust. Parimatest mitme ringiga maha jäänud Jonathan Busby poleks ilmselt ise suutnud finišisse jõuda. Kaasvõistelja toel sai ta sellega siiski hakkama.

Peep Pahv: Meeste 5000 m jooksus pääsesid kõik kolm norralastest venda Ingebrigtsenit - Filip, Jakob ja Henrik - finaali.

Peep Pahv: Meetse 400 m tõkkejooksu alguseni on veel 25 minutit. Viimane eeljooks, kus teeb kaasa ka Rasmus Mägi, stardib 21.03. Oleme ootel.

Peep Pahv: Naiste 3000m takistusjooksus on finalistid selged.

Peep Pahv: Lõpuks saab Lasitskene 1.89 üle ning koos temaga jätkab võistlust veel 16 naist.

Peep Pahv: Käimas on ka naiste kõrgushüpe ning üllatval kombel on selle ala valitsejanna venelanna Marija Lasitskene ajas kõrgusel 1.89 esimesel katsel lati maha.

Peep Pahv: Naiste vasaraheites täitis kvalifikatsiooninormi 72 meetrit, üheksa naist. Kõige kaugemale heitis ameeriklanna DeAnne Price (73.77). Viimasena pääses edasi tulemusega 71.35.

Peep Pahv: Praegu, kell 19.02, näitab kraadiklaas +34, kuid see tundub nagu oleks +47...

Peep Pahv: MMi avapäeval mängitakse välja ka üks medalikomplekt. Õigemini võistlus algab veel täna - naismaratoonarid lähevad rajale kell 23.59 - kuid võitja selgub juba uue päeva kolmandal tunnil. Selline omapärane MM on siin Kataris. Kuid olgem ausad, päevasel ajal võrduks siin maratoni jooksmine enesetapuga.

Peep Pahv: Meeste 100 m jooksus on 24 poolfinalisti selged. Üllatuslikult ei mahtunud nende hulka ameeriklaste neljas number Christopher Belcher, kes sai aja 10,23 ning on esimene, kes jääb punase joone alla. Kiireim oli 9,98 jooksnud Christian Coleman (USA).

Peep Pahv: Meeste kaugushüppes piisas 12 parema hulka pääsemiseks 7.89st. Kvalifikatsiooninormi (8.15) täitis vaid kuubalane Juan Miguel Echevarria (8.40).

Peep Pahv: Jamaica staar Yohan Blake laseb oma jooksu lõpus kerget sörki, kuid võtab ikkagi 10,07ga võidu. Ässadele on esimene ring siiski pigem vormistamise küsimus.

Peep Pahv: Vahepeal on tehtud algust meeste 100 m jooksu eelkooksudega. Teises jooksus oli rajal ka kurikuulus Justin Gatlin, kes sai aja 10,06 ning oli sellega oma jooksu kiirem.

Peep Pahv: Rasmus Mägi eeljooksu koosseis

Peep Pahv: Mägi eeljooks on kõike muud kui kerge. Isiklike rekordite võrdluses on Mägi küll kolmas, kuid tänavuse hooaja tippmarkide võrdluses alles seitsmes. Mägi selle hooaja parim on 49,54, isiklik rekord aga Rio olümpia finaalis joostud 48,40.

Peep Pahv: Tänases võistluspäevas eestlasi kõige rohkem huvitav 400 m tõkkejooks algab kell 20.35. Kokku on viis jooksu ning poolfinaali pääsevad neist iga jooksu neli esimest ning lisaks ka neli paremat aega. Rasmus Mägi jookseb viimases eeljooksus.

