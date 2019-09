OTSEBLOGI | Rasmus Mägi pääses disklahvi saanud konkurendi asemel finaali, õhtul selgub meeste 100 meetri maailmameister

KERGEJÕUSTIKU MM-I 2. PÄEV

Kaspar Ruus: Täna jagatakse mitmel alal välja ka medalikomplektid: naiste vasaraheites, meeste kaugushüppes, naiste 10 km jooksus, meeste 100m jooksus ja naiste 50km käimises.

Kaspar Ruus: Kolmandana lõpetanud itaallase Tortu ajaks märgitakse 10,11, mis tähendab, et koos temaga pääseb ajaga finaali ka Justin Gatlin.

Kaspar Ruus: Kolmanda 100m jooksu poolfinaali võidab Simbine ajaga 10,01. Hughes on teine 10,05-ga.

Kaspar Ruus: Teisest 100m poolfinaalist pääsesid otse edasi de Grasse ja Blake, kes said aegadeks vastavalt 10,07 ja 10,09. Kolmandaks jäänud Gatlin sai Blake'ga kirja sama aja.

Kaspar Ruus: Vahepeal on läbi saanud ka kettaheite B-grupi kvalifikatsioon. Ainsana sai kahe grupi peale finaali normist jagu Stahl, kes heitis 67,88. Kupper sai kokkuvõttes 19. koha. Finaalist jäi eemale ka Kanteri hoolealune Malachowski.

Kaspar Ruus: Parasjagu on käimas meeste 100m poolfinaalid. Esimese poolfinaali võitis kindlalt suurfavoriit Coleman ajaga 9,88.

Kaspar Ruus: Selline on praegune lõppseis! Kui midagi ei muutu, on Mägi finaalis!

Kaspar Ruus: Abe saab ajaks 48,97! Rasmus Mägi sai finaali!

Kaspar Ruus: Kolmanda poolfinaali võidab Benjamin, kes saab ajaks 48,52. Mis on aga kolmanda mehe aeg?

Kaspar Ruus: Üks poolfinaal on veel jäänud.

Kaspar Ruus: Teise jooksu ajad:

Kaspar Ruus: Väga huvitav olukord! Mägi jooksus kolmandaks jäänud McMaster on diskvalifitseeritud. Seega on eestlasel ikkagi veel võimalus finaali pääseda. Antud hetkel on ta jätkuvalt teine, kes võiks ajaga finaali jõuda.

Kaspar Ruus: Teise jooksu võidab kindlalt Warholm, kes saab ajaks 48,28.

Kaspar Ruus: Peagi hakkab 400m tõkkejooksu teine poolfinaal!

Kaspar Ruus: Esimese jooksu ajad:

Kaspar Ruus: Hetkeseisuga on Mägi teine mees, kes saaks ajaga finaali, aga tegu oli siiski alles esimese poolfinaaliga. Kaks jooksu on veel jäänud.

Kaspar Ruus: Mägi teeb tugeva lõpu aga saab neljanda koha. Ajaks märgitakse eestlasele 48,93 ehk Mägi saab siiski kirja hooaja tippmargi!

Kaspar Ruus: Start on antud!

Kaspar Ruus: Aga nüüd pöörame pilgud 400m tõkkejooksu poole!

Kaspar Ruus: Stahl näitab võimu - teisel katsel saab rootslane kirja 67.88.

Kaspar Ruus: Mägi on jõudnud staadionile. Juba 5 minuti pärast antakse start!

Kaspar Ruus: Ühtlasi on nüüdseks kindel, et Kupper finaali ei pääse, sest B-grupis on juba kaks meest heitnud eestlasest kaugemale.

Peep Pahv: Rasmus Mägi eeljooksu koosses:

Peep Pahv: Rasmus Mägi stardib kohe esimeses jooksus. Kokku on kolm poolfinaali. Edasi pääsevad iga jooksu kaks esimest ning lisaks ka kaks paremat aega.

Peep Pahv: Staadionil käivad meeste 800 m eeljooksud, kuid eestlased ootavad ilmselt põnevusega kell 18.05 algavaid 400m tõkkejooksu poolfinaale.

Kaspar Ruus: Kupperi kommentaar!https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/mm2019/delfi-dohas-mmil-porunud-kupper-tehtud-too-on-ebarahuldav?id=87578505

Kaspar Ruus: Ühtlasi on selgunud naiste 100m poolfinalistid.

Kaspar Ruus: Esimese grupi lõplikud tulemused: Kupper paikneb alles 11. real, suure tõenäosusega on konkurentsist väljas ka Malachowski.

Peep Pahv: Tundub, et ka Malachowski jaoks on see pidu lõppnud. Viimasel katsel heidab ta 61.63, seega jääb poolaka parimaks 62.20, mis annab esimeses grupis 8. koha.

Peep Pahv: Veel eile oli Martin Kupper oma võimaluste suhtes optimistlik ja rääkis sellest, et eesmärk on jõuda esikaheksasse. Praegu koidab aga koht teise kümne lõpus. Kahju, kuid samas ka seaduspärane - Kupper pole tänavu kõrgtasemel vormi näidanud.

Peep Pahv: Kupperi viimane katse on 61.71. Lõppvõistlusele seekord asja pole. Oma grupis on 10. kohal.

Peep Pahv: Danijel Furtura heidab 62.12.

Peep Pahv: Ameeriklane Mason Finley heidab 63.22 ning Kupper on juba 9.

Peep Pahv: Pitor Malachowski saab teises voorus tulemuse kirja, kuid 62.20 annab esilagu kõigest 7. koha. Gerd Kanteri hooealune peab viimasel katsel tegema tõsise pingutuse.

Peep Pahv: Kogenud asuterlane Lukas Weisshaidinger heidab 63.31 ja tõrjub Kupperi 7. kohae.

Peep Pahv: Saksalne David Wrobel heidab 61.47 ja on esilagu Kupperi taga.

Peep Pahv: Kupper heidab teises voorus 62.10. See annab praegu 6. koha, kuid edasipääsuks oleks vaja kolmandas voorus juurde saada.

Peep Pahv: Tagasi kettaheite juurde. Sakslane Martin Wierig heidab teises voorus 63.65 ja läheb 5. kohale.

Peep Pahv: Vahepealaks teade naiste 100m jooksu eeljoksust, kus jamaikalanna Shelly-Ann Fraser-Pryce saab pikkade kollaste juuste lehvides kirja võimsa aja 10,80.

Peep Pahv: Teine voor algas ja Dacres käis veel proovimas. Tulemus: 64.26.

Peep Pahv: Rumeenlane Alin Alexandru Firfirica heidab 64.55. See mees läheb üllatuste kategooriasse.

Peep Pahv: Küprose esindaja Apostolos Parellis heidav 64.03 ja see on väga tõsine avaldus lõppvõistlusele pääsemiseks.

Peep Pahv: Vahepeal on olnud rida ebaõnnestunud heiteid. Punane lipp kerkib ka poolakale Malachowskile.

Peep Pahv: Kupperi avakatse ebaõnnestub. Ketas maandub 58 meetri kanti ja lisaks tõuseb ka punane lipp.

Peep Pahv: Kolmandana heitnud rootslane Simon Petterson saab kirja 63.65 ning see on edasipääsuks piiripealne tulemus.

Peep Pahv: Jamaikalane Frederick Dacres alustab võistlust 65.44ga. Normist jääb napilt puudu, kuid edispääs peaks olema kindel. Dacres on tänavu heitnud 70.78 ja on üks medalinõudlejaid.

Peep Pahv: Kettamehed on kohe-kohe alustamas. Pöidlad pihku! Kupper on heitejärjekorrs esimese grupi seistmes mees.

Peep Pahv: Kettehaite kvalifikatsiooni norm on nii kõva kui 65.50, kuid suure tõenäosusega pole vaja 12 hulka pääsemiseks nii kaugele heita.

Peep Pahv: Tere pärastlõunat ka Dohast! Kettaheitjad, Martin Kupper teiste seas, teevad juba soojenduskatseid. Võistlus ise algab 16.15.

