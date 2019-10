OTSEBLOGI | Õiglane ja Uibo said kuulitõukes plusspunkte ja liiguvad heas graafikus

KERGEJÕUSTIKU MMi 6. PÄEV

Peep Pahv: Nüüd on 10-võistluses tunnine paus, seejärel algab kõrgushüpe.

Peep Pahv: Numbrite taga peitub see, et Mayer liigub maailmarekordi (9126 punkti) graafikus. Warner on 8760 graafikus ning musta hobusena võistlust alustanud Victor 8640 punkti graafikus.

Peep Pahv: Kolme ala järel on 10-võistluse esikümme selline:

Peep Pahv: Kuulitõuke järel on eestlaste seis selline: Õiglane on kogunud 2567 punkti, mis annab rekordigraafikuga võrdluses +33. Seega liigub ta 8400 punikti peale. Uibol on koos 2560 punkti, mis teeb rekordiseeriaga võrdluses -20. Seega on ta 8500 punkti hoos,

Peep Pahv: Õigalne vastab 15.20ga. Ka tema võtab rekordiseeriaga võrdluses senitimeetreid juurde!

Peep Pahv: Uibo tõukab 15.12! Rekordiseerias oli tal 14.78, seega tuleb väärt punkte tagasi.

Peep Pahv: Mayeri tõuge tähendab seda, et juba praegu, üks katse on veel varuks, on ta kolme alaga oma rekordigraafikust ees kolm silma. Seega maailmarekordi graafikus.

Peep Pahv: Nüüd pani Mayer võimsa paugu - 16.82! Rekordiseerias oli tal 16.00. Siit tuleb kuhjaga punkte tagasi.

Peep Pahv: Kevin Mayeril on kirjas 15.69 ning ilmselt soovib ta veidike juurde saada. Damian Warneril on kahe katse järel kirjas kõigest 13.66 - seda on üle meetri vähem kui tema rekordiseerias.

Peep Pahv: Võimsa tõuke on teinud Lindon Victor, kes lajates teisel katsel 16.24! Oma rekordiseerjas tõukas ta 15.18.

Peep Pahv: Õiglabne tõukab 14.72, seega ei paranda.

Peep Pahv: Uibo saab teisel katsel juurde, tõugates 14.63

Peep Pahv: Uibo tõukab avavoorus 14.35. Veidike oleks juurde vaja.

Peep Pahv: Õiglane alustab korraliku tõukega: täpselt 15.00

Peep Pahv: 10-võistluse kuulitõuge on alanud. Meie mehed tõukavad erinevates gruppides. Uibo tõukas oma rekordiseerias 14.78, Õiglane 15.13. Vaatame, mida suudavad nad täna.

Peep Pahv: 10-võistluse kuulitõuge algab kell 18.50

Peep Pahv: Õiglane võib minna 8400 punkti peale, Uibo esilegu veel üle selle. Aga see kõik on alles algus.

Peep Pahv: 10-võistluse kahe ala järel võib ütelda, et Kevin Mayer kaotab oma graafikule 48 puntiga. Seega liigub ta ikkagi julgelt üle 9000 puniti graafikus, kuid suuri järeldusi on veel vara teha. Üle 8700 punkti on suuna võtnud Damian Warner, veidike alla 8600 puniktise hooga alustas Lindon Victor.

Peep Pahv: Kahe ala järel on 10-võistluse seis järgmine:

Peep Pahv: 10-võistluse B -grupi kaugushüpe:

Peep Pahv: 10-võistluse kaugushüpe on lõppnud. A-grupi tulemused:

Peep Pahv: Kahe alaga on Õiglane kogunud 1765 punkti. Oma isikliku rekordi graafikut edestab ta kahe ala järel 29 puniktiga. Seega liigub ta võistluse stardikiirenduses 8400 punkti hooga.

Peep Pahv: Õiglane hüppab viimasel katsel kaugelt paku tagant 7.25. Seega jääb tema parimaks 7.32.

Peep Pahv: Uibo on kahe alaga koghunud 1763 punkti. Oma rekordigraafikule kaotab ta 41 punkti, kuid selle alguse üle oleks patt väga tõsiselt nuriseda.

Peep Pahv: Uibo tabab kolmandal katsel pakku ideaalselt ja lendab 7.46! Korralik tulemus!

Peep Pahv: Kevin Mayeri kaugushüppe tulemuseks jääb täna 7.56. Oma rekordiga võrdluses annab ta siin punkte tagasi.

Peep Pahv: Sakslane Niklas Kaul tuli viimase katsega välja üsna keerulisest seisust. Mehe kaks esimest katset olid alamõõdulised, kolmas katse õnnestus enam-vähem normaalselt, kuid tulemuse tabloole saamine võttis aega pea viis minutit. 7.03 pole küll supertulemus, kuid lubab ühel medalinõudlejal jätkata. Tõsi, punkte on ta täna juba kaotanud.

Peep Pahv: Õiglane astub teise katse üle.

Peep Pahv: Uibo teeb teisel katsel pika hüppe, kuid astub napilt üle. Eestlase seis on nüüd keeruline, kuid lootust annab teadmine, et korralik hüpe on tal jalas olemas. Viimane katse peab lihtsalt õnnestuma.

Madis Kalvet: Kristo Galetal jääb Dohas siiski võistlemata. https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/mm2019/delfi-dohas-kristo-galeta-soitis-mm-ile-kohale-kuid-peab-siiski-jouproovi-korvalt-vaatama?id=87628167

Peep Pahv: Vägev! Õiglane hüppab avakatsel 7.32. See on vaid sentimeeter vähem kui rekordiseerias.

Peep Pahv: Uibo hüppab esimesel katsel 7.16. Hea, et tulemus on kirjas, kuid normaalse seeria jaoks on vaja juurde veel kümneid sentimeetreid.

Peep Pahv: Kevin Mayer alustab enda kohta keskpärase 7.43ga.

Peep Pahv: Oma rekordiseerias hüppas Uibo 7,57 ja Õiglane 7.33. Vähemalt samaväärseid tulemusi oleks vaja ka täna.

Peep Pahv: Kümnevõistlejad on alustanud kaugushüppega. Eesti poisid on mõlemad B-grupis.

Peep Pahv: 10-võistluse kaugushüpe algab kell 17.30

Peep Pahv: Nüüdseks on meil kõik tehnilised probleemid lahendatud ning edaspidi peaks 10-võistluse ülekanne kulgema takistusteta.

Peep Pahv: Siin lehel on ka meie mehed:

Peep Pahv: 100 m tulemused ja punktid:

Peep Pahv: Kolmanda jooksu võidab Damian Warner 10,35ga, maailmarekordimees Kevim Mayer püstitab aga isikliku rekordi 10,50. See on märk sellest, et tuleb võimas võistlus.

Peep Pahv: Vabandame tehnilistel põhjustel tekkinud viivituste pärast.

Peep Pahv: Õiglane alustab võimsalt! 10,94 on mehe isiklik rekord. Uibo 11,10 on tema kohta korralik tulemus. Oma rekordiseeriaga võrdluses noppis Õiglane 31 lisapunkti. Uibo kaotas 14 silma, kuid see pole suur probleem. Igatahes hea algus.

Peep Pahv: Nii, mehed on staadionil.

Peep Pahv: Seega saame varsti teada, millist võistlust võib meie meestelt oodata.

Peep Pahv: Kümne minuti pärast alustavad 10-võistlejad 100 m jooksudega. Maicel Uibo ja Janek Õiglane on kohe esimeses jooksus.

Peep Pahv: Tere pärastlõunat, siit Doha staadionilt!