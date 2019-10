OTSEBLOGI | Õiglane alustas MMi rekordiga, Uibo korraliku tulemusega

KERGEJÕUSTIKU MMi 6. PÄEV

Peep Pahv: 10-võistluse kaugushüpe algab kell 17.30

Peep Pahv: Nüüdseks on meil kõik tehnilised probleemid lahendatud ning edaspidi peaks 10-võistluse ülekanne kulgema takistusteta.

Peep Pahv: Siin lehel on ka meie mehed:

Peep Pahv: 100 m tulemused ja punktid:

Peep Pahv: Kolmanda jooksu võidab Damian Warner 10,35ga, maailmarekordimees Kevim Mayer püstitab aga isikliku rekordi 10,50. See on märk sellest, et tuleb võimas võistlus.

Peep Pahv: Vabandame tehnilistel põhjustel tekkinud viivituste pärast.

Peep Pahv: Õiglane alustab võimsalt! 10,94 on mehe isiklik rekord. Uibo 11,10 on tema kohta korralik tulemus. Oma rekordiseeriaga võrdluses noppis Õiglane 31 lisapunkti. Uibo kaotas 14 silma, kuid see pole suur probleem. Igatahes hea algus.

Peep Pahv: Nii, mehed on staadionil.

Peep Pahv: Seega saame varsti teada, millist võistlust võib meie meestelt oodata.

Peep Pahv: Kümne minuti pärast alustavad 10-võistlejad 100 m jooksudega. Maicel Uibo ja Janek Õiglane on kohe esimeses jooksus.

Peep Pahv: Tere pärastlõunat, siit Doha staadionilt!