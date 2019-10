OTSEBLOGI | Odaviske hooaja edetabelijuht Magnus Kirt asub Dohas võistlustulle

Kergejõustiku MM-i üheksas võistluspäev

Peep Pahv: Esiemse grupi lõppjärjestus:

Peep Pahv: Sellaga on esimese grupi võistlus lõppenud. Rohkme normi täitjaid ei tulnud.

Peep Pahv: Julius Yego peab jääma ootama teise grupi tulemusi. Tema parimaks jääb 83.86 ning esilagu oma grupis 5. koht.

Peep Pahv: Suur pettumus leedulastele! Edis Matuševicius saab oma parimal katsel kirja 79.60. Selle tulemusega pole võimalik lõppvõistlusele pääseda.

Peep Pahv: Teises voorus rohkem normi ületamisi ei tulnud.

Peep Pahv: Täitsa liimist lahti on soomlane Antti Ruuskanen, kel on kahe vooruga kirjas vaid 75.05.

Peep Pahv: Julius Yego on ikka normiga hädas. Jälle napilt alla selle: 83.76.

Peep Pahv: Grenadalane Anderson Peters viskab 85.34. Neljas mees, kelle norm täis.

Peep Pahv: Jakub Vadlejch ei jäta ka midagi juhuse hooleks, visates teises voorus 84.31. Nüüd on normi täitnud kolm meest.

Peep Pahv: Kiire tööpäeva teinud sakslased jalutavad südamerahus staadionilt minema.

Peep Pahv: Ungarlane Norbert Rivasz-Toth viskab 83.42 ja sellega on esimene voor lõppenud.

Peep Pahv: Teine sakslane Julian Weber on teine mees, kes normi täidab: 84.29.

Peep Pahv: Julius Yego viskab 83.86, ehk napilt alla kvalifikatsiooni piiri. Julgen arvata, et see tulemus viib edasi.

Peep Pahv: Grenada mees Andreson Peters saab kirja 82.06.

Peep Pahv: Aga Johannes Vetter - 89.35!!!

Peep Pahv: Tänavu üle 89 meetri visanud Edis Matusevicius saab kirja vaid 73.98.

Peep Pahv: Poolakas Marcoin Krukowski viskab 82.44.

Peep Pahv: Esimese tõsiselvõetava tulemuse saab kirja tšehh Jakub Vadlejch, kes viskab 81.70.

Peep Pahv: Esimese grupi võistlus on pihta hakanud.

Peep Pahv: Odaviske esimeses grupis on soosikutest viskamas sakslane Johannes Vetter, kelle isiklik rekord on 95.44 ning tänavuse hooaja parim 90.03. Sakslased on tänavu visanud ebastabiilselt, kuid pole vähimatki alust neid MMil soosikuks mitte lugeda. Esimeses grupis on ka legendaarne keenialane Julius Yego, tänavu esile tõusnud leedulane Edis Matusevicius ja ka soomlane Antti Ruuskanen.

Peep Pahv: Odaviske eelvõistluse esimese grupi jõuproovi alguseni on jäänud veerand tundi ja mehed on juba sooja tegemas. Kvalifikatsiooni norm on 84 meetrit ning eile oli Magnus Kirt veendunud, et edasipääsuks tuleb visata üle selle joone.

Peep Pahv: Tere pärastlõunat Doha staadionilt!

Meeste odaviske B-grupi osalejad. Krit on järjekorras kolmas viskaja. Kvalifikatsioonis on kõigil kolm katset.

Meeste odaviske A-grupi osalejad: