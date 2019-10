OTSEBLOGI | Magnus Kirt võitis MM-il hõbemedali, kuid dramaatilise õlavigastuse saanud eestlane viidi kanderaamil areenilt minema

Kergejõustiku MM-i viimane võistluspäev

Madis Kalvet: Odaviske lõpptulemused. Kirdile hõbemedal!

Madis Kalvet: Maailmameister Peters viskab viimases voorus 83.63.

Madis Kalvet: Vetter ei paranda. Kirdile hõbemedal.

Madis Kalvet: Nüüd on selge, et Kirt saab medali. Vetter otsustab medali värvi.

Madis Kalvet: Neli katset veel ja seejärel on võistlus läbi. Seni ei ole kuuendas voorus üldarvestuses muutusi olnud.

Madis Kalvet: Seis viienda vooru järel. Kanderaamiga ära viidud Kirt ikka teine.

Madis Kalvet: Petersilt viiendas voorus 84.59.

Peep Pahv: Kirt sõidutatakse staadionilt minema. Võistlus jätkub juba meie meheta.

Madis Kalvet: Kirt toimetatakse staadionilt minema. Peters läheb eelviimasele katsele.

Peep Pahv: Kirt tõstetakse ettevaatlikult kanderaamile. Ilmselt läheb siit sõit otse haiglasse.

Madis Kalvet: Naiste 100 m tõkkejooksus krooniti maailmameistriks ameeriklanna Nia Ali.

Peep Pahv: Väga karm. Kirti ei saa liigutada, kuna kätt ei saada paika.

Madis Kalvet: Kirt lamab ikka tartaanil. Mehe vasakule õlale on pandud suur jääkott.

Madis Kalvet: Tundub, et Kirt tõmbab õla liigesest välja. Kirt jääb tartaanile lebama. Oda lendas vähe. Kordus näitab, et Kirt maandus õla peale.

Madis Kalvet: Ei paranda ka Vetter. Nüüd Kirdi viies katse. Kas nüüd saab maailma hooaja edetabelijuht oda lendama?

Madis Kalvet: Viiendas voorus viis esimest meest ei paranda. Nüüd Vetteri kord.

Madis Kalvet: Vahepeal on lõpplahenduse saanud naiste kaugushüpe. 7.30 hüpanud Mihambo nopibki kulla.

Madis Kalvet: Seis neljanda vooru järel. Kirt jätkuvalt teine.

Madis Kalvet: Liidrikohal olev Peters parandab. Grenada odaviskaja saab kirja 86.89.

Madis Kalvet: Kirt kõmmutab jälle samasse auku. Sel korral tulemuseks 85.90.

Madis Kalvet: Vetter ei saa neljandas voorus oda lendama. Nüüd Kirdi neljas vise.

Madis Kalvet: Neljas voor on alanud kolme tagasihoidliku viskega.

Madis Kalvet: Kaheksa finalisti on selgunud. Kirt on jätkuvalt teisel kohal.

Madis Kalvet: Vadlejch parandab. Tšehh viskab 82.19, mis annab jätkuvalt viienda koha.

Madis Kalvet: Suursoosikute sekka kuulunud Cheng viskab viimases voorus 77.99 ehk kirja läheb 10. koht. Taipei mehe jaoks on võistlus läbi.

Madis Kalvet: Yego saadab kolmandas voorus oda sektorist välja ehk 2015. aasta maailmameister tulemust kirja ei saa ning tema jaoks on võistlus lõppenud.

Madis Kalvet: Liidrikohal olev Peters ei paranda. Avavoorus paugutanud Grenada mees saab kirja 79.82.

Madis Kalvet: Etelätalo teeb hea viske. Soomlane tõuseb 82.49-ga neljandaks.

Madis Kalvet: Vahepeal selgusid medalistid 10 000 m jooksus. Kuldmedal Ugandasse.

Madis Kalvet: Kirt peab 10 000 m jooksjate pärast pikalt ootama. Lõpuks saab ta kirja 85.17 ehk tulemus ei parane. Kirt on ikka teisel kohal.

Madis Kalvet: Vetterilt kolmandas voorus 82.51, tiitlikaitsja on ikka kolmandal kohal.

Madis Kalvet: Walcott kolmandas voorus tulemust kirja ei saa ning seega on Londoni olümpiavõitja jaoks võistlus läbi. Praegu on ta 11. kohal.

Madis Kalvet: Seis teise vooru järel. Kirt on ikka teine.

Madis Kalvet: Vadlejch viskab 81.98 ja tõuseb neljandaks.

Peep Pahv: Esimeste katsete põhjal tundub, et tegemist on kolme mehe mänguga. Seejuures on küsitav, kas Petersil on midagi juurde panna. Kirdil ja Vetteril ilmselt küll.

Madis Kalvet: Soosikute sekka kuuluv Cheng ei saa oda lendama. Teises voorus saab Taipei mees kirja 77.51, kuid see annab ainult üheksanda koha.

Madis Kalvet: Amb parandab, kirja läheb 80.42.

Madis Kalvet: Weber parandab kuue cm võrra. Tulemuseks 81.26, mis annab ikka neljanda koha.

Madis Kalvet: Yego viskab ligemale 85 meetrit, kuid keenialase käsi läheb üle joone. Yegol kahe vooru järel veel tulemust kirjas ei ole.

Madis Kalvet: Võistluse liider Peters piidrub teises voorus 81.26-ga.

Madis Kalvet: Kirt parandab! Tulemuseks 86.21. Eestlane saab uuesti Vetterist mööda ning tõuseb teiseks!

Madis Kalvet: Vetter saab teises voorus oda paremini lendama. Sakslane 85.37-ga teiseks. Kirt langeb kolmandaks.

Madis Kalvet: Londoni olümpiavõitja Walcotti jaoks ebaõnnestub ka teine katse. Trinidad ja Tobago mees saab kirja 77.47.

Madis Kalvet: Avavoor läbi. Kirt on teisel kohal.

Madis Kalvet: Soosikute sekka kuuluv Chao-Tsun Cheng viskab avavoorus ainult 74.74.

Madis Kalvet: Teise sakslasena finaali pääsenud Julian Weber läheb Petersi ja Kirdi järel 81.20-ga kolmandaks.

Madis Kalvet: 2015. aasta maailmameister Julius Yego viskab 83 meetri kanti, kuid vise läheb sektorist välja.

Madis Kalvet: Võistlus saab uue liidri. Grenada odaviskaja Anderson Peters põrutab 86.69.

Peep Pahv: Vetteri avakatse oli nagu öö ja päev võrreldes tema soojenduskatsega, mis lendas 87 meetri kanti. Kirt tegi vähemalt kindla viske. Siit saab võistust edasi arendada.

Madis Kalvet: Kirt viskab avavoorus 83.95, mis viib ta praegu liidriks ja ilmselt tagab selline tulemus koha ka kaheksa finalisti seas ehk kindlustab eestlasele kokku kuus katset.

Madis Kalvet: Rivasz-Toth läheb 79.73-ga liidriks.

Madis Kalvet: Walcott saab avavoorus kirja 75.30. Vetter astub avakatse üle.

Madis Kalvet: Odaviske finaali avab Londoni olümpiavõitja Keshorn Walcott. Kirt on järjekorras neljas viskaja. Teisena tuleb areenila tiitlikaitsja Johannes Vetter.

Peep Pahv: Vetter viskab enne Kirti ning tal on hea võimalus eestlast vägeva avaviskega mõjutada. Loodame, et seda muidugi ei juhtu.

Madis Kalvet: Nüüd algab meeste odaviske finalistide tutvustamine!

Madis Kalvet: Mihambo põrutab kolmandas voorus 7.30! Tundub, et naiste kaugushüppes on MM-tiitli võitja selgunud!

Madis Kalvet: Meeste 1500 m distantsil teeb suurepärase soolojooksu keenialane Timothy Cheruiyot. Keenialase võiduajaks on 3.29,26. Noor norralane Jakob Ingebrigtsen peab leppima neljanda kohaga. Nooremehe ajaks 3.31,70.Hõbemedali saab 3.31,38-ga alžeerlane Taoufik Makhloufi ja pronksi poolakas Marcin Lewandowski 3.31,46-ga.

Madis Kalvet: Naiste kaugushüppe suursoosikul Malaika Mihambol on kahe vooru järel kirjas ainult 6.52, mis annab praegu seitsmenda koha.

Madis Kalvet: Odaviskajad teevad samal ajal juba sooja. Võistluse alguseni on jäänud alla poole tunni.

Madis Kalvet: Käimas on naiste kaugushüppe finaal. Seal on liidrikohta hoidmas nigeerlanna Ese Brume 6.83-ga.

Madis Kalvet: Naiste 100 m tõkkejooksus on kaheksa finalisti selged.

Madis Kalvet: Doha MM-i viimane võistluspäev on läinud hooga käima.

