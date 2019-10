OTSEBLOGI | Kergejõustiku MMi kümnevõistlus: Uibo tõusis viimase ala eel liidriks

Kergejõustiku MMi 7. päev

Peep Pahv: Nüüd jääb siis veel oodata vaid 10-võistluse viimast ala 1500 m jooksu.

Peep Pahv: Naiste seistmevõistlus kujunes väga kõrgetasemeliseks. Katarina Johnson-Thompsoni võidusumma on ühtlasi Suurbritannia rekord.

Peep Pahv: Naiste 400 m jooksu lõppjärjestus

Peep Pahv: Maicel Uibo abikaasa Shaunae Miller-Uibo ei võida. Hirmsa aja 48,14ga saab kulla Salwa Eid Naser. Tegemist on kõigi aegade kolmanda tulemusega. Miller-Uibo saab isikliku rekordi 48,37ga hõbeda.

Peep Pahv: Nüüd aga naiste 400 m jooksu finaal

Peep Pahv: Warner ei saa kolmandal katsel juurde. Seega on tema tulemus 62.87 ning üheksa alaga koos 7854 punkti.

Märt Roosna: Esikolmik on praegu 19 ja esinelik 43 punkti sees: 1. Uibo 7869, 2. Warner 7854, 3. Kaul 7850, 4. Škurenjov 7826.

Märt Roosna: Niklas Kaul - mees, kes otsustab asju piigiga. Uibo edu on ta ees vaid 19 punkti, tundub, et maailmameister on selgunud.

Peep Pahv: Warneri teine katse ebaõnnestub. Kaul aga andis teada, et loobub kolmandast katsest. Tõenäosus veelgi parandada on imeväike.

Märt Roosna: Mis hullu? Tema jaoks tavaline päev kontoris. Ma ju rääkisin kogu aeg: ärme unusta Kauli.

Peep Pahv: No kaks medalit tuleb nagunii. Küsimus on selles, kas Uibo saab hõbeda või pronksi. Kauli edsetamine on nüüd juba keeruline. Warneriga läheb sekund sekundis jooksuks.

Märt Roosna: Nüüd ongi suur küsimärk, et kui hea on Uibo jooksuvorm. Tänavu on ta 1500 m jooksnud 4.37 ja 4.40. Tahaks loota, et MM-il on ta oluliselt kiirem. No ja kui ta abikaasa kohe varsti algavas 400 meetri finaalis võidu võtab, siis äkki annab see ka kõva impulsi. Igal juhul ühel õhtul kaks medalit ühte perre, see oleks ikka võimas ja ajalooline saavutus! Peep, tee siis ikka Shaunae Miller-Uiboga ka intervjuu :)

Peep Pahv: Kaul pani hullu!!! 79.05!

Peep Pahv: Warner viskab avavoorus 62.87. Oma rekordiseeriate võrdlustes oleks Warner Uibost maas 9 punkti. Imeväike vahe.

Märt Roosna: Uibo edu ta ees on praegu veel 75 punkti, aga tundub siiski, et selle viske järel on meie kullalootused sulanud suhteliselt väikeseks. Kauli 1500 m mark on koguni 4.15,52.

Peep Pahv: Kaul viskab avavoorus 75.42. Võimas tulemus, kuid see jätab veel Uibole kõik võimalused. Oma rekordiseerias viskas ta 77.36. kui mehed jooksevad nagu oma rekordiseerias, on Uibo 8 silmaga ees.

Peep Pahv: Odaviske teine grupp on alustanud.

Märt Roosna: Oleme vähem tähelepanu pööranud Janek Õiglase väljavaadetele. Tänavu on ta 1500 m läbinud ajaga 4.34,64, see annaks MM-il lõppsummaks 8307 ja hea võimaluse võidelda kuuenda koha eest.

Märt Roosna: Uibol on enne 1500 meetri jooksu Škurenjovi ees päris arvestatav edu (43 punkti ehk umbes kuus sekundit), lisaks on ta pannud teatava surve B-grupis võistlevatele Kaulile ja Warnerile.

Märt Roosna: Kui tahta Uibo üheksa ala tulemust panna mingisse konteksti, siis võib lisada, et ta on juba täitnud järgmise aasta Pariisi EM-i normi (7850).

Peep Pahv: Uibo enam juurde ei saa, kuid seis on hea. Tema parimaks jääb 63.83 ning üheksa alaga on tal koos 7869 punkti. Oma graafikut edestab ta 116 silmaga. Seega võiks eeldatav lõppsumma olla 8630 punkti. Medal peaks olema juba kindel, kuid nüüd tuleb oodata teist gruppi, kus viskavad Warner ja Kaul. Škurenjov ei tohiks enam ohtlik olla, kuna meeste vahe on 43 punkti ning joosku tase peaks olema võrdne.

Peep Pahv: Škurenjov juurde ei saa. Tema parimaks jääb 59.56 ning sellega mängis ta end medalimängust sisuliselt välja. Tema eeldavat lõpptulemus võib olla 8592 punkti.

Märt Roosna: Ajaloos on vaid kolmel korral jäädud üle 8500 punkti suuruse summaga MM-il poodiumilt välja. Selles mõttes on "rekordimeheks" just Škurenjov, kes neli aastat tagasi kogus 8538 punkti ja oli neljas. Tundub, et täna lüüakse see rekord üle. On selleks jälle Škurenjov või keegi muu... See selgub õige pea.

Peep Pahv: Õiglasel on nüüd koos 7593 punkti ja ta võib teha 8278 silma.

Peep Pahv: Õiglane viskab viimases voorus 70.28. Seega jääb ta paruimaks 72.46.

Peep Pahv: Uibo viskab teises voorus 63.41.

Peep Pahv: Škurenjov parandab oma tulemust ja viskab 59.56.

Peep Pahv: Õiglane teisel katsel juurde ei saanud.

Märt Roosna: Uibo juhib Škurenjovi ees 73 punktiga, aga arvata võib, et venelasel on veel midagi varuks.

Peep Pahv: Vägev! Uibo viskab esimeses voorus 63.83. See on kaks meetrit rohkem kui rekordiseerias. Oma rekordigraafikust on ta nüüd ees 116 punkti. Seega 8630?

Peep Pahv: Škurenjov viskab avavoorus 57.38. Seda on vähem kui rekordiseerias.

Peep Pahv: Õiglane alustab kohe vägeva tulemusega: 72.46!

Peep Pahv: Nii, 10-võistluse 1. grupp alustab odaviskega.

Peep Pahv: Tundub, et käsuliinid on töötanud, sest täna on staadionil päris palju rahvast. Seejuures ka kohalike mehi oma valgetes riietses.

Peep Pahv: Lisaks 10-võistlusele ja 7-võistlusele, selgub täna maailmameister ka naiste kuulitõukes ja naiste 400 m jooksus. Kuulitõuke alguseni on jäänud veel pool tundi.

Märt Roosna: Punktiseis kaheksa ala järel.

Märt Roosna: A-grupp, kus on ka meie mehed, hakkab oda viskama 22.05, B-grupp alustab 23.10. 1500 meetri jooksu start peaks olema 00.25, aga see võib natuke nihkuda.

Märt Roosna: Kas Kaul teeb jälle seda, mida tegi suvel U23 EM-il? Ehk nõelus viimase kahe alaga suure vahe kinni ja näpsas Johannes Ermi nina eest tiitli. Nüüd pole muud, kui et Uibo peab odaviskes rekordi üle 65 meetri viima ja siis 1500 meetris tuleb hammastega sakslasest kinni hoida. Tänavustes kümnevõistlustes on põlvalane ajaks saanud 4.37,95 ja 4.40,03.

Peep Pahv: Enamat Kaul hüppama ei lähe ning teivashüppele saab joone alla tõmmata.

Peep Pahv: Kaul ületas 5.00 avakastel. Nüüd liigub mees juba 8652 punkti peale.

Märt Roosna: Jäme ots on jah Kauli käes, kuid kõik on endiselt väga lahtine. Kui Kaul jääks 4.90 peale ja viimastel aladel teeksid mehed samu tulemusi, mis on nende rekordiseeriates, oleksid tulemused sellised: 1. Kaul 8622, 2. Warner 8607, 3. Uibo 8598, 4. Škurenjov 8592.

Peep Pahv: Kaul ületab 4.90 ja see tähenab seda, et tegelikult on nüüd kullas kinni hoopis tema. Kaulile oli see isiklik rekord. Kui nii jääb ja ta teeb kaks viimast ala nii nagu rekordiseerias, saab ta kokku 8622 silma. Samas on tal rekordiseerias sees selline odaviske tulemus, nagu 77.36. Aga alles kuu tagasi, viskas ta isegi üle 78 meetri.

Peep Pahv: Warner lõpetab teivashüppe 4.70ga. See tähendab, et ta kaotab nüüd oma rekordigraafikule 188 silma ning on kinni 8607 punktis. Seega virtuaalselt ikkagi Uibost napilt ees. Kaks järgmist ala on meestel seni olnud võrdsed.

Märt Roosna: Näitame pildil ka, milline näeb välja mees, kes on äsja viinud teivashüppes isikliku rekordi 5.40-ni, võtab siit alavõidu ja on jätkuvalt sees medalivõitluses.

Peep Pahv: Uibo lõpetab teivashüppe võistluse suurepärase 5.40ga. Kaheksa alaga on ta kogunud 7073 punkti ning oma rekordigraafikut edestab ta 84 seilmaga. Seega võib lõpptulemus olla 8598.

Peep Pahv: Kaul saab teises grupis 4.80 üle, ehk omad on ta juba ära teinud.

Märt Roosna: Hetkel on jooksev punktiseis selline.

Peep Pahv: Uibol ebaõnnestub ka teine katse.

Märt Roosna: Välitingimustes on Uibost Eesti sportlastest teivashüppes rohkem kirja saanud vaid Erki Nool (5.60) ja Valeri Bukrejev (5.86). 5.40 on ületanud veel ka Robin Nool.

Peep Pahv: Uibo ajab 5.50 esimesel katsel kindlalt maha.

Peep Pahv: Warner on vahepeal üleatnud teises grupis 4.70.

Peep Pahv: See hüpe oli medaliheitluses - kui isegi mitte kullaheitluses - väga tõsine avaldus. Praeguse seisuga liigub Uibo 8592 punkti peale. Seeriate võrdluses läks Uibo Škurenjovist kuue silmaga ette.

Peep Pahv: Uibo ja 5.40 üle!!

Peep Pahv: Teises grupis saab Kaul 4.70 üle.

Peep Pahv: Uibo ajab 5.40 avakatsel maha. Selle kõrguse ületamine oleks kõva boonus.

Peep Pahv: Teises grupis ajab Warnes 4.70 avakatsel maha.

Peep Pahv: Škurenjov ajab 5.30 kolmandat kora maha. Seega jääb tema tulemuseks 5.20.

Peep Pahv: Latt võbiseb, aga Uibo saab 5.30 üle!

Peep Pahv: Škurenjov ajab 5.30 teisel katsel samuti maha. Aga napilt.

Peep Pahv: Teises grupis ületab Kaul oma algkõrguse 4.60.

Peep Pahv: Uibo ajab 5.30 teisel katsel maha.

Peep Pahv: Warner ületab teises grupis 4.60.

Peep Pahv: Škurenjov ajab samuti 5.30 avakatsel maha.

Peep Pahv: Kõva teivashüppaja van der Plaetsen sabb esimesena kõrgusest 5.30 üle.

Peep Pahv: Uibo ajab 5.30 esimesel katsel maha. Ta oli juba sisuliselt üle, kuid õrnalt riivas rinnaga latti

Peep Pahv: Aga ei... Škurenjov saab kolmandal katsel 5.20 üle.

Peep Pahv: Škurenjov ei saa ka teisel katsel 5.20st üle. Kui venelane ebaõnnestub ka kolmandal katsel, on Uibol suur võimalus temaga seis viigistada.

Peep Pahv: LePage saab 5.20 esimesel katsel üle. Mees teeb suurepärast võistlust, kuid tema kirstunaelaks on 1500 m jooks. Rekordiseerias alistas ta napilt viie minuti piiri.

Peep Pahv: Teises grupis sai Warner jagu algkõrgusest 4.50.

Peep Pahv: Škurenjov ajab 5.20 avakatsel maha.

Peep Pahv: Uibo alistab kõrguse 5.20 avakatsel. Seekord oli õnnestumine eelmistest napim, kuid ka kõrgus on ju vägevam.

Märt Roosna: Õiglasel oli kõvasti ebaõnne, kõrgust oli, ta oli latti kindlalt ületamas, kuid läks kogemata käega latile pihta.

Peep Pahv: Õiglase jaoks on teivashüpe lõppenud ning tulemuseks jääb 5.00. Kaheksa alaga on tal koos 6666 punkti ning oma rekordiseeriale jääb ta alla 104 silmaga. Seega liigub ta 8270 punkti kanti.

Peep Pahv: Škurenjov saab 5.10 teisel katsel kindlalt üle.

Peep Pahv: Õiglane ajab teist korda lati maha. Seekord läheb ta jalgadega latile pihta.

Peep Pahv: Škurenjov ajab 5.10 avakatsel maha ja hoiab seljast kinni. Tuletame meelde, et ka venelasel on rekordiseerias kirjas 5.30.

Peep Pahv: Uibo saab kõrgusest 5.10 üle. Varu oli veel kõvasti, aga peabki olema. 5.30 on miinimum, mida siin ületada.

Peep Pahv: Kõrgusel 5.10 ajab Õiglane lati esimesel katsel maha. Kõrgust oli, kuid langes ise lati peale.

Märt Roosna: LePage on ületanud 5.10, rekordseerias oli viienda koha suunas liikuval kanadalasel 5.25.

Märt Roosna: See võib kujuneda väga eriliseks õhtuks ühe perekonna jaoks. Tuletan meelde, et kell 23.50 on naiste 400 meetri finaal ja kell 00.25 kümnevõistluse 1500 m jooks. Usun, et abikaasa triumf annaks Uibole enne viimast pingutust emotsionaalse lisasüsti. Aga esmalt on vaja hüpata teivast 5.30-5.40 ja visata oda 60+

Peep Pahv: Škurenjov ületab 5.00 samuti esimesel katsel.

Peep Pahv: Uibol pole samuti probleeme. Algkõrgus 5.00 kindlalt üle.

Peep Pahv: Õiglane ületab 5.00 taas väga suure varuga.

Peep Pahv: Alagavad hüpped kõrgusel 5.00. Siin jätkab Õiglane ja alustab Uibo.

Peep Pahv: Õiglane jätab 4.90 vahele. Pole mõtet jõudu kulutada.

Märt Roosna: Škurenjov ajas algkõrguse 4.80 esimesel katsel maha, kuid võtab selle teisel kindlalt.

Peep Pahv: Toome siia vahele 7-võistluse seisu pärast kaugushüpet. Liider Katarina Johnson-Thompson sai kaugushüppes koguni nii hea tulemuse kui 6.77.

Märt Roosna: Just, just, Jaan. Ja ka 2018. aasta sise-MM-i tiitel pole muhvigi väärt, sest see tuli ju tühipaljas seitsmevõistluses. Maailmarekord ei maksaks ka.

Jaan Martinson: Eesti reeglite järgi, muide, jääks Mayer olümpiakomitee toetuseta, sest 2017. aasta MM-kuldmedal ja maailmarekord ei maksa midagi. Kahe aasta jooksul pole tiitlivõistlustel tulemust tulnud, seega palgalt maha. Heal juhul määrataks talle C-kategooria ehk 1000 eurot kuus. Prantsusmaa spordijuhid jagavad asja loodetavasti siinsetest kolleegidest siiski paremini.

Peep Pahv: Õiglane ületab 4.80 väga suure varuga.

Märt Roosna: Tõesti suur kaastunne. Mullu EM-il sai maailmarekordimees Mayer kaugushüppes nulli, nüüd ei lubanud vigastus võistlust lõpetada.

Peep Pahv: Teivashüppes on neist kõvemad mehed Uibo ja Škurenjov, kes oma rekordiseeriates hüppasid 5.30. Warneril ja Kaulil on seerias kirjas 4.80.

Märt Roosna: See muudab kõik. Liider on väljas. Temast on väga kahju! Aga nüüd on seis selline, et ka võidu osas on kõik lahtine. Eelkõige tekkis kullašanss Warneril, Škurenjovil ja Kaulil, aga miks mitte ka Uibol. Kõik on täiesti lahtine!

Peep Pahv: Ja ongi kõik! Mayer proovib veelkord, kuid ei saa hüpata

Peep Pahv: Tohutu draama... Kolmandat katset ei lähe prantslane enam üritamagi. Valus.

Märt Roosna: Dramaatilised sündmused, Mayer jääb veel kaks katsel algkõrgusel. Aga vigastus segab teda väga kõvasti. Kas suudab end kokku võtta ja valu ületada?

Peep Pahv: Mayer alustab kõrgusel 4.60 ja ei saa hüppesse minna!

Peep Pahv: Õiglane on valinud algkõrguseks 4.80 ja Uibo 5.00. Rekordiseeriates olid meeste tulemused vastavalt 5.10 ja 5.30.

Peep Pahv: Esimene grupp on samal ajal alustanud teivashüppega ning ameeriklane Deron Williams on saanud alkõrgusel nulli.

Märt Roosna: Kui võistlus jätkuks isiklike rekordite graafikute alusel, saaksime kokku sellised lõpptulemused: 1. Mayer 8984, 2. Warner 8637, 3. Škurenjov 8624, 4. Kaul 8591, 5. Uibo 8567. Paneme veel korra kirja ka meeste rekordigraafikutes olevad tulemused. Mayer hüppas siis teivast 5.45, viskas oda 71.90 ja jooksis 1500 m 4.36,11. Warner: 4.80, 61.94, 4.26,59. Škurenjov: 5.30; 60.29; 4.28,35. Kaul: 4.80; 77.36; 4.17,63. Uibo: 5.30; 61.75; 4.27,54.

Peep Pahv: Seis pärast seitset ala. Tabelisse mittemahtuv Õiglane on 14. kohal, kuid peaks sealt tõusma. Praegu 3. kohal olev Lepage peaks viimaste aladega langema ning võimas odaviskaja Kaul tõusma.

Peep Pahv: Graafikute võrdluses on Uibo ikka 5. mees. Victor langes küll eest ära, kuid Kaul läks mööda. Aga vahed on väikesed ja kõik on veel võimalik.

Peep Pahv: Kettaheites ebaõnnestunud Warner kaotab nüüd oma rekordigraafikule 158 punkti ning liigub 8637 punkti peale. Graafikute võrdluses on Škurenjov ta sisuliselt kätte saanud.

Peep Pahv: Kaul ei saa viimasel katsel juurde. Talle jääb 49.20. Olulised mehed on sellega kõik heitnud.

Peep Pahv: Victor heidab viimase katse võrku ja ei saagi kettaheites tulemust kirja. Seni kindlalt pronksikursil liikunud mees on mängust väljas.

Märt Roosna: Ma tahaks õnnitleda veel korra teleülekande režissööri - Warneri ülitähtsa heite ajal näitas teles üldplaani staadionist. Oeh... Warner kaotas 100 punkti ja on nüüd teistele meestele püütav.

Peep Pahv: Warner tõmbab viimase katse võrku ja nii jääbiki talle kirja 42.19.

Peep Pahv: Victoril ebaõnnestub ka teine katse. Kui see mees siis tulemust kirja ei saa või piirdub keskpärase heitega, tõstab see Uibo võimalusi.

Peep Pahv: Seevastu Kaul paugutab veelgi juurde: 49.20! Seeriate võrdlused läheb sakslane Uibost mööda. Praeguse seisuga liigub ta 8590 punkti peale.

Peep Pahv: Warner on raskustes. teisel katsel heidab ta 42.19, kuid rekordiseerias oli viis meetrit rohkem. Siia võib kaduda sadakond punkti.

Peep Pahv: Kaul saab oma seeriaga võrdluses veidike juurde. Sakslane heidab 48.10.

Peep Pahv: 55-meetri mees Victor heidab umbes 40 meetrit ja astub üle.

Peep Pahv: Teise grupi kettaheide on alanud. Warner tõmbab ketta sisuliselt mättasse: 38.94 on üheksa meetrit vähem kui rekordiseerias.

Jaan Martinson: Kusjuures viimane ala oleks maraton.

Märt Roosna: Pagan, see kümnevõistlus on ikka nii äge, jube kahju, et täna läbi saab. Võiks homme edasi panna! Alasid, mida teha, on ju küll: kolmikhüpe, vasaraheide, 200 m jooks, 400 meetri tõkkejooks, 3000 meetri takistusjooks. Usun, et kolmikhüppes oleks Uibo päris kõva, miks ta ei võiks üle 16 meetri hüpata, kui tehnika käppa saaks.

Peep Pahv: Kettaheite teine grupp alustab heitmist kell 18.35. Olulistest meestest on seal Warner, Victor ja Kaul.

Peep Pahv: Uibo oluline konkurent Škurenjov heidab aga viimasel katsel 48.75. Ta on kogunud nüüd 6123 punkti ning edestab oma rekordigraafikut 23 silmaga. Seega liigub ta 8624 punkti peale.

Peep Pahv: Õiglane ei saa samuti viimasel katsel midagi juurde. Tema tulemuseks jääb igati korralik 43.37, Kokku on tal punkte 5756 ning oma rekordigraafikule kaotab ta 73 punkti, Seega liigub ta 8300 punkti piirile.

Peep Pahv: Uibo ei saa ka kolmanda katsega midagi juurde. Seega jääb tema parimaks 46.64. Seitsme alaga on ta nüüd kogunud 6038 punkti. Oma rekordigraafikut edestab ta 53 punktiga, seega liigub ta 8567 punkti peale.

Peep Pahv: Mayer langes kettaheitega oma graafikus napilt alla 9000 punkti piiri. Nüüd on suur küsimus, kuidas lubab valu tegev reielihas tal teivast hüpata. Varu on tal veel konkurentide ees olemas.

Peep Pahv: Õiglane heidab teises voorus 43.37. Siit tuleb veidike punktilisa, kuna rekordiseerias oli tal 42.11

Peep Pahv: Mayer rohkem ei heida, vaid lahkus juba sektorist.

Peep Pahv: Uibo heidab teisel katsel 45.72. Seega juurde ei saa.

Peep Pahv: Mayer heidab teisel katsel 48.34. Sellega võib ta rahul olla, kuigi seerias heitis ta üle 50 meetri.

Peep Pahv: Škurenjov heidab 47.06 ja see on korralik avaldus. Seerias oli tal 44.91, seega võtab ta siit 44 punkti lisaks.

Peep Pahv: Õiglane heidab enda kohta kaugele, kuid astub ringi äärele ja tulemust ei mõõdeta.

Peep Pahv: Uibo heidab esimeses voorus kohe 46.64, mis tähendab, et selle alaga ta midagi ära ei anna. Rekordiseerias oli tal 46.58.

Peep Pahv: Mayer alustab kettaheites ebaõnnestunud katsega ja tulemust kirja ei saa.

Peep Pahv: 10-võistluse kettaheide on alanud.

Märt Roosna: Sotsiaalmeedias on tõstatatud küsimus, kas Warner ei peaks tõkkejooksus saama disklahvi, kuna astus joone peale. Ma päris pead ei anna, aga olen üsna veendunud, et siin mingit kaasust ei ole, kuna ta ei lühendanud distantsi ega seganud otseselt ka rivaale.

Märt Roosna: Tõkkejooks muutis medaliheitluse seisu kõvasti. Kui kõik mehed liiguksid kümnevõistluse lõpuni nõnda, nagu isiklikku rekordit püstitades, oleks lõppseis järgmine: 1. Mayer 9030, 2. Warner 8743, 3. Lindon 8602, 4. Uibo 8565, 5. Kaul 8552, 6. Škurenjov 8545, 7. LePage 8430. Ehk pronksiheitluses on selgelt sees veel vähemalt neli meest - oma võimalusi parandanud Uibo ja Kaul ning mõnevõrra punkte ära andnud Lindon ja Škurenjov. Ülipõnev võistlus!

Peep Pahv: Kettaheites on mõlemad meie mehed esimeses grupis. Olulistest tegijatest on seal ka Mayer ja Škurenjov. Võistlus jätkub kell 17.30.

Märt Roosna: Tundub, et vist Mayeri tagareis on väga halvas seisus ja tema jätkamine - või vähemalt lõpetamine - on küsimärgi all. Ketast tuleb ta igal juhul heitma. Kõige keerulisem võib olla teivashüpe, muud alad saab veel kuidagi hambad ristis tehtud.

Peep Pahv: 10-võistluse seis pärast 6. ala: Tabelisse mittemahtuv Õiglane on 14. kohal.

Peep Pahv: Kiireimate meeste jooksu võidab Damian Warner 13,56ga, Kevin Mayer saab aja 13,87.

Peep Pahv: Niklas Kaul, kes on samuti Uibo konkurent, jooksis aga tõkkeid enda kohta hästi (14,64) ja on kuue alaga kogunud 5058 punkti. Ta liigub 8500 punkti graafikus.

Märt Roosna: Teises jooksus on veel üks ebaõnnesõdur - Kai Kazmirek katkestas.

Peep Pahv: Punkte läks Õiglasel tublisti kaduma. Kuue alaga on tal koos 5023 silma ning oma rekordigraafikule kaotab ta 98 punkitiga. Seega langes ta graafikuga alla 8300 punikti piiri.

Peep Pahv: Õiglase jooks ebaõnnestub totaalselt. Ta koperdab mitmel tõkkel ja saab aja 15,13

Peep Pahv: Oluline on aga see, et Uibo konkurendid Ilja Škurenjov ja Lindon Victor jäid oma rekordigraafiku tulemusele alla. Škurenjovist läks Uibo virtuaalses võistluses paari puniktiga mööda. Victor on veel eestlase ees.

Märt Roosna: Uibol vedas. Ta vajus startides korra jalast läbi ja see jooks võinuks sootuks halvasti lõppeda, kuid mees kosus ning püstitas isikliku rekordi! Pluss edestas selgelt Victorit (14,82).

Peep Pahv: Uibo saab kenasti punktilisa ning on nüüd kogunud kuue alaga 5237 punkti, mis annab rekordigraafikuga võrdluses +51 punkti. Seega liigub ta üle 8550 silma.

Peep Pahv: Uibo start ebaõnnestub, kuid aeg on ikkagi hea - 14,43!

Peep Pahv: Esimene jooks on kohe algamas.

Peep Pahv: Oma rekordiseerias jooksis Uibo 14,66 ja Õiglane 14,56. Loodame täna tulemuste parandamist.

Peep Pahv: Maicel Uibo tuleb rajale esimeses jooksus, Janek Õiglane teises.

Peep Pahv: Kümnekonna minuti pärast on algamas kümnevõistlejate teine päev.

Peep Pahv: Tere pärastlõunat, siit Doha staadionilt!

