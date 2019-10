OTSEBLOGI | Kergejõustiku MMi kümnevõistlus: Uibo jooksis tõketes isikliku tippmargi, Õiglane ebaõnnestus

Uibo on avapäeva järel kõrges mängus ning hoiab kokkuvõttes 4317 punktiga kuuendat kohta. Õiglane on 10. positsioonil 4189 silmaga. Viie ala järel on kanadalastel kaksikjuhtima. Esikohal on Damian Warner 4513 silmaga ja teine on Pierce Lepage 4486-ga. Suursoosik Kevin Mayer hoiab 4483 punktiga kolmandat kohta.

Eestlaste ja nende lähirivaalide teise päeva alade isiklikud rekordid:

Mayer 13,55; 52.38; 5.60; 71.90; 4.18,04

Warner 13,27; 50.26; 4.90; 64.67; 4.24,73

Victor 14,45; 55.87; 4.90; 71.23; 4.43,81

Škurenjov 13,95; 46.04; 5.40; 63.58; 4.24,98

Kaul 14,55; 47.35; 4.80; 78.49; 4.15,52

Uibo 14,49; 49.14; 5.30; 64.51; 4.25,53

Õiglane 14,34; 44.62; 5.19; 72.38; 4.34,41

Tänane ajakava MMil:

16.35 Kümnevõistluse 110 m tõkkejooks (Uibo, Õiglane)

16.40 N kolmikhüppe kvalifikatsioon

17.30 Kümnevõistluse kettaheide, A-grupp (Uibo, Õiglane)

18.15 Seitsmevõistluse kaugushüpe

18.35 Kümnevõistluse kettaheide B-grupp (Uibo, Õiglane)

19.05 Kümnevõistluse teivashüpe, A-grupp (Uibo, Õiglane)

19.20 M kuulitõuke kvalifikatsioon (Kristo Galeta)

20.05 Kümnevõistluse teivashüpe, B-grupp (Uibo, Õiglane)

20.10 Seitsmevõistluse odavise

22.00 M 1500 m eeljooksud

22.05 Kümnevõistluse odavise, A-grupp (Uibo, Õiglane)

22.35 N kuulitõuke finaal

23.00 N 1500 m jooksu poolfinaalid

23.10 Kümnevõistluse odavise, B-grupp (Uibo, Õiglane)

23.50 N 400 m jooksu finaal

00.05 Seitsmevõistluse 800 m jooks

00.15 Kümnevõistluse 1500 m jooks (Uibo, Õiglane)