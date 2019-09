OTSEBLOGI | Kergejõustiku MM-i avapäev: eestlastest võistlustules Rasmus Mägi

Kergejõustiku MM-i 1. päev

Peep Pahv: Rasmus Mägi eeljooksu koosseis

Peep Pahv: Mägi eeljooks on kõike muud kui kerge. Isiklike rekordite võrdluses on Mägi küll kolmas, kuid tänavuse hooaja tippmarkide võrdluses alles seitsmes. Mägi selle hooaja parim on 49,54, isiklik rekord aga Rio olümpia finaalis joostud 48,40.

Peep Pahv: Tänases võistluspäevas eestlasi kõige rohkem huvitav 400 m tõkkejooks algab kell 20.35. Kokku on viis jooksu ning poolfinaali pääsevad neist iga jooksu neli esimest ning lisaks ka neli paremat aega. Rasmus Mägi jookseb viimases eeljooksus.

