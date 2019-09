OTSEBLOGI | Kas näeme maailmarekordit? Doha MM-il on õhtul kavas mitu põnevat finaali

Meeste 400 meetri tõkkejooksu finaalist jäi esimesena sealjuures välja meie Rasmus Mägi, kes sai küll lühikest aega finaalipääsu üle rõõmu tunda, kuid siis otsustati Kyron McMasteri protesti järel tema disklahv tühistada ning Mägi asemel just McMaster kaheksa parema sekka lubada.

Samal distantsil on õhus ka maailmarekord: tänavusel hooajal on nii norralane Karsten Warholm (46,92) kui ameeriklane Rai Benjamin (46,98) jooksnud distantsi alla 47 sekundi. 1992. aasta Barcelona olümpiamängudest saati on selle distsipliini maailmarekord olnud Kevin Youngi käes - 46,78. Kindlasti võiks oodata vähemalt selle ala MM-rekordi ületamist - ka see on Youngi käes, kes jooksis 1993. aastal Stuttgardi MM-il võiduajaks 47,18.

Finaalaladest on täna veel kavas naiste kõrgushüpe, meeste kettaheide, meeste 5000 meetri jooks ning naiste 3000 meetri takistusjooks ja 800 meetri jooks.

Tänane ajakava:

Esmaspäev, 30. september

16.30 N odaviske kvalifikatsioon A-grupp

17.05 N 200m eeljooksud

18.00 N odaviske kvalifikatsioon B-grupp

18.20 N 400m eeljooksud

20.05 M 110m tj eeljooksud

20.30 N kõrgushüppe finaal

20.50 M 200 m jooksu poolfinaalid

21.15 M kettaheite finaal

21.20 M 5000 m jooksu finaal

21.50 N 3000 m takistusjooksu finaal

22.10 N 800 m jooksu finaal

22.40 M 400 m tõkkejooksu finaal