OTSEBLOGI | Doha MMil selgub neli maailmameistrit, Kaur Kivistik piirdus eeljooksuga

KERGEJÕUSTIKU MMi 5. PÄEV

3000m takistusjooksu viimane eeljooks on veel aeglasem kui teine ning selle kaks kiiremat on keenialased. Tulemused:

Meeste vasaraheite teine kvalifikatsioonigrupp on lõpetanud ja kõik lõppvõistlusele pääsejad selgunud.

3000m takistusjooksu teine eeljooks oli esimesest ligi neli sekundit aeglasem. Siit saavad ilmselt edasi vaid kolm esimest.

Meeste kõrgushüppe kvalifikatsioon on lõppenud. Lõppvõistlusele viis veel tulemus 2.26, mis tuli ületada vähemalt teisel katsel.

3000m tak.jooksu esimese eeljooksu tulemused:

Getnet Wale (Etioopia) võidab esimese eeljooksu suurepärase ajaga 8.12,96. Kivistik on ajaga 8.39,26 alles 14. ja ületab lõpujoone viimasena. Üks mees katkestas.

Tempo on kõrge ja ilmselt saab siit edasi rohkem mehi kui vaid kolm esimest.

Kivistiku lootused on juba kustunud, ta on liidritest kaugel. Algas viimane ring.

Nüüd on Kivistik jäänud viimaseks ja kahjuks on tema ees jooksev mees teistega väikse vahe sisse lasknud.

1000 meetri vaheajas on Kivistik eelviimasel kohal, kuid grupp püsib koos.

Kivistik alustab rahulikult ning on jooksjaterivi lõpus.

3000m tj esimene eeljooks on alanud ja Kaur Kivistik on rajal. Meenutame, et edasi saavad iga jooksu (kokku 3) kolm paremat ning lisaks kuus kiiremat aegadega.

Naiste 400m tõkkejooksu eeljooksud on lõppenud. Tulemused ja edasipääsejad (Q ja q):

Kaur Kivistiku start on juba 10 minuti pärast.

Naiste 400m tõkkejooksu valitsev maailmameister Kori Carter sai eeljooksus vigastada ning oli sunnitud katkestama.

Meeste 400m eeljooksude tulemused. Kiireim oli Kirani James ajaga 44,94.

Meeste vasaraheite A-grupi kvalifikatsioonivõistlus on lõppenud. Normi (76.50) täitsid kolm sportlast. Tulemused:

Kaur Kivistik on kohe esimeses 3000m tak.j. eeljooksus. Selle koosseis on alljärgnev. Edasi saavad iga jooksu (kokku 3) kolm paremat ning lisaks kuus kiiremat aegadega.

Kaur Kivistiku mõtted enne võitlust: https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/mm2019/delfi-dohas-kaur-kivistik-peaksin-jooksma-rekordi-alla-selle-ma-ei-motle?id=87598509