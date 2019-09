OTSEBLOGI | Doha MM: Kupper lõppvõistlusele ei pääsenud, Mägi vajab finaali jõudmiseks elu jooksu

Kupper heitis kvalifikatsiooni esimeses grupis. Parimal katsel sai eestlane kirja tulemuseks 62.10, millega ta jäi oma grupis 11. Teise ehk B-grupi sportlaste katsed on veel ees, aga juba praeguseks on selge, et Kupper finaali ehk 12 parema hulka ei pääsenud. Kupperi tänane seeria: X - 62.10 - 61.71.

ENNE VÕISTLUST:

Mägi tegi reedeses eeljooksus võimsa esituse, võttis tugeva lõpuga koguni oma jooksus võidu ning sai ajaks 49,34, mis tähistab eestlase hooaja parimat tõketega staadioniringi. Eeljooksude peale kokku oli see suisa paremuselt neljas aeg.

Mägi on nüüd poolfinaalis 24 parema seas. Poolfinaalid peetakse täna meie aja järgi kell 18.05. Mägi jookseb kohe esimeses poolfinaalis, tema kõrval stardivad Amere Lattini (hooaja parim 48,66), Yasmani Copello (48,47), Mohamed Touati (49,29), Kyron McMaster (48,33), Alison Dos Santos (48,45), Kemar Mowatt (48,70) ning Chieh Chen (48,92).

Finaali pääseb iga poolfinaali (kokku 3) kaks paremat, lisaks veel ajaga kaks sportlast.

Täna toimub ka kettaheite kvalifikatsioon, kus Kupper heidab kell 16.15 alustavas esimeses grupis. Teine grupp heidab kell 17.45. Finaalvõistlusele pääsevad kõik, kes ületavad 65.50 või 12 paremat. Maailma hooaja edetabelis hoiab tänavu 65.30 heitnud eestlane 22. kohta.

Tänane ajakava: