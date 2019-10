Optimistlik medalimees Kirt: tahan Tokyo olümpial olla rivis ja saavutada hea tulemus

Sisuliselt vahetult pärast arstidega kohtumist esines Magnus Kirt ERR-i saates „Ringvaade”. Kui paljude jaoks kaasnesid tema hõbemedalivõiduga automaatselt suur mure mehe tervise pärast, mis varjutas võidurõõmu, siis Kirt ise soovitas keskenduda rohkem positiivsele. "Kui vaatan kajastust pärast MM-i, siis räägitakse eelkõige minu vigastusest. Muidugi, see on tõsine ja kõneainet pakkuv, aga oleks vajadust vaadata ka sellele, et Eesti koondis naases kahe medaliga, väga eduka üldise seisuga. Domineerida võiks ikkagi positiivne pool,” sõnas Kirt tele-eetris.

Tänane MRT uuring näitas, et viiendas viskevoorus saadud vigastuse kahjustused on kardetust väiksemad. Seda, kas operatsioonile tuleb minna või mitte, ei osanud Kirt täna veel öelda. „Aga ka sellesse pole vaja paaniliselt suhtuda,” märkis Eesti rekordimees.

Ta avaldas Marko Reikopile, et tal on üleliikuvad liigesed ja tegelikult on tal õlg varemgi liigesest välja tulnud, kuid see juhtus lapsepõlves parema õlaga. Ning mitte kergejõustikku harrastades, vaid Tõrvas tornist vette hüpates. Reikop tahtis pooleldi vist naljatades teada, kas teoreetiliselt võiks vasakukäeline Kirt oda visata ka parema käega. „Pole mõtet rääkida praegu veel käte vahetamisest,” kostis Kirt selle jutu peale. „Vigastused käivad paratamatult spordiga kaasas, need tuleb välja ravida.”

Kui enne traumat oli odamehel plaanis pärast MM-i 2-3 nädalat puhata, siis nüüd on ta alustanud juba taastumisraviga. „Hetkeseisuga vaatan selle olümpia poole positiivselt. Mõeldes sellele diagnoosikillukesele, mis me täna saime, tahan seal rivis olla. Ja mitte lihtsalt niisama rivis, vaid head tulemust saavutama,” rääkis Dohas karjääri teise tiitlivõistluse medali teeninud Kirt.