Odaviske üllatusvõitja Kirdi vigastusest: tänasin õnne, et see minuga ei juhtunud

"Lootsin lihtsalt, et temaga (Kirt - toim) oleks kõik korras. Tal tuli ju õlg liigesest välja. Tänasin õnne, et see minuga ei juhtunud ja mina seal ei lamanud," sõnas Peters Kirdi eelviimasel katsel saadud õlatrauma kohta.

Grenada sportlane lisas, et nägi nii tõsist vigastust esmakordselt oma silmaga pealt. "Mõistagi oli see hirmutav olukord. Spordis võib kõike juhtuda ja kõik on ennustamatu. Päris elus polnud ma kunagi midagi sellist näinud," tunnistas värske maailmameister.

Kirt vigastas õlga viienda katse ajal, jäi seejärel valudes tartaanile ning viidi lõpuks kanderaamil areenilt ära. Vigastuse suuruse ja ulatuse selgitab MRT uuring, mis tehakse teisipäeval Eestis.