Odaviske olümpiavõitja kuumas Dohas: jätsin pikad püksid koju ja mul hakkas külm

Dohas on igapäevane õhutemperatuur umbes 40 kraadi ning tänaval jalutamine on tõeline piin. Samas sportlased saavad igapäevaselt võistelda tunduvalt jahedamates oludes. Nimelt on staadionil töös hiiglaslikud õhukonditsioneerid, mis toovad temperatuuri umbes 15 kraadi madalamale.

„Mul hakkas tõesti külm,“ kurtis legendaarne tšehhitar kodumaa meediale ning kahetses, et ta oli pikad püksid koju jätnud. „Pidin neid oma tiimikaaslastelt laenama.“

Sarnaselt paljudele teistele sportlastele ei olnud Špotakova rahul ka kasina pealtvaatajate arvuga.

Kolmekordne maailmameister leppis sel korral Dohas üheksanda kohaga.