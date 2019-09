Norra kullalootus pääses ehmatusega: žürii tühistas Jakob Ingebrigtseni diskvalifitseerimise

Nii 1500 kui 5000 meetri jooksu valitsev Euroopa meister Ingebrigtsen lõpetas oma eeljooksu neljandana, kuid kuna kohtunikud leidsid, et norralane oli jooksu ajal rajalt välja astunud, tema tulemus tühistati. Norra koondis esitas seejärel protesti ning pärast Ingebrigtseni selgituste ärakuulamist otsustas žürii diskvalifitseerimise tühistada.

Hiljem oli suur segadus ka selle ümber, kes Ingebrigtseni diskvalifitseerimist nõudsid. Norralased väitsid, et kaebuse esitasid britid, kes lootsid oma jooksja Andrew Butcharti sedasi finaali aidata, kuid Suurbritannia koondise kommunikatsioonijuht Liz Birchall lükkas selle väite ümber.

"Me ei esitanud protesti. Me arvame, et see pidi olema kohtunik. Samas ma ei tea, kas mõni teine ​​riik esitas protesti, kuid meie seda ei teinud," kinnitas Birchall.

Lisaks Jakob Ingebrigtsenile pääsesid 5000 meetri jooksu finaali ka tema vennad Filip ja Henrik (Tulemused).