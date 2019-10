Norra kergejõustikulootus kutsuti enne MMi poolfinaali dopingukontrolli

Põhjus, miks norralannal tuleb just täna dopinguproov anda, on selles, et Iuel jooksis eile Norra rekordi 54,72, kuid selle kinnitamiseks peab sportlane järgneva 24 tunni jooksul dopngukontrollis käima.

"Ma oleksin eelistanud seda proovi anda eile õhtul või täna hommikul," sõnas 25-aastane Iuel, vahendab Norra rahvusringhääling NRK.

"Jah, see on täiendav kohustus tähtsal päeval, kuid see tuleb ära teha," lisas sportlase treener Leif Olav Alnes.

Juhendaja lisas, et eilne rahvusrekord talle üllatuseks ei olnud: "Seda võis treeningute põhjal eeldada."