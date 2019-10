MM-ile sõitnud Kirt: seisund on selline, nagu enne võistlust olema peab

"Seisund on selline, nagu enne võistlust olema peab. Nii-öelda jälgitud rutiin ja tehtud on samu asju, mida enne eelnevaid võistlusi ja ma usun, et selline viimaste päevade rütm on alati samasugune. Siis on ka samasugune tunne," rääkis Kirt ERR-ile antud intervjuus.

"Homme on puhkepäev, siis on soojenduspäev ja siis on kvalifikatsioon, mida tuleb väga tõsiselt võtta, ja siis loodetavasti finaal," selgitas Kirt järgnevate päevade kava.

Odaviske kvalifikatsioon on MM-il kavas 5. oktoobril, finaal peetakse päev hiljem.

Kirdi nimele kuulub odaviske maailma hooaja tippmark ja Eesti rekord 90.61 meetrit, mille ta viskas juunis Soomes.