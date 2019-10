Miks karjus Maicel Uibo kaamerasse "Maksa, Saluri, maksa!" ?

Intervjuus ERR-ile selgitas isikliku rekordi 15.12-ni viinud ja avapäeva 4317 punktiga kuuendal kohal lõpetanud Uibo, et ta tuletas Karl Robert Salurile meelde aastatetagust kihlvedu.

"Me vedasime kolm aastat tagasi kihla, et kumb enne 15 meetrit tõukab. Nii, et Saluri maksab," ütles ta.

Millise summa Saluri talle tasuma peab, Uibo kahjuks ei täpsustanud.

