Mihkel Mardna Kirdi vigastusest: halvema stsenaariumi korral on olukord Tokyo olümpiat arvestades üsna aegkriitiline

"Õlaliigese nihestus on tegelikult tõsine trauma ja seda tuleb käsitleda erakorralise olukorrana. Liigese paikatõmbamine on aegkriitiline - mida kauem on õlg liigesest väljas, seda suuremaks muutub kudede turse ja seda raskem on teda hiljem tagasi paigaldada. Au ja kiitus meie enda meditsiinitiimile, kes suutis seljatada võistluste ametliku meditsiiniteenuse ja nagu ma aru sain, saadi õlaliiges paika kuue-seitsme minutiga pärast traumat," rääkis Mardna "Terevisioonis".

"Biomehaaniliselt õigesti sooritatud viske puhul ei tohiks sellist nihestust juhtuda. Siin on tegemist mitmete halbade asjade kokkulangemisega: hästi soe ilm, mis muudab lihased elastsemaks; kaks päeva järjest toimunud võistlus. Indrek Tustit juhtis ka tähelepanu, et katsed ei olnud sooritatud ideaalselt."

Täna läheb Kirt MRT-uuringule ehk magnetresonantstomograafiauuringule, kus selgitatakse välja, kui palju on kannatada saanud pehmed koed.

"Meile teadaolevate andmete alusel oli õlaliiges väljas ning sai üsna kiiresti tagasi paika. Kui suured on pehmete kudede vigastused, sellest oleneb päris palju taastusravi - kas on vaja operatsiooni või piisab terapeutilistest harjutustest," selgitas Mardna. "Õlg on odaviskajal ehk kõige tundlikum liiges. Ükskõik, milline see vigastus õlaosas ka ei ole, see võib tekitada küsimärke eelseisva ettevalmistuse osas."

Halvem stsenaarium ehk operatsioon tähendaks seda, et väga tugevalt saab mõjutatud ka ettevalmistus Tokyo olümpiaks. "Kui rääkida halvemast stsenaariumist, siis operatsioonist taastumine võtab ligi pool aastat aega. Arvestades seda, et tulevased olümpiamängud on peaaegu kümne kuu kaugusel, on olukord üsna aegkriitiline," lisas Mardna.