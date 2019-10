MEENUTUS | Kuidas on varasemalt Eesti odaviskajatel maailmameistrivõistlustel läinud?

Odavise on läbi maailmameistrivõistluste ajaloo olnud eestlastele üsnagi edukas ala. Seni on saadud kirja kaks medalit. Mõlemad autasud on koju toonud Andrus Värnik. Antslast pärid odasangar krooniti 2005. aastal Helsingis maailmameistriks ning kaks aastat varem Parsiisis sai ta kaela hõbemedali.

Medalile on lähedale jõudnud ka Värniku omaaegne treener Heino Puuste. 1983. aastal NSVL-i koondises Helsingi MM-il käinud Puuste sai kirja 4. koha.

Eesti odaviskajatest on kaheksa parema sekka jõudnud veel Risto Mätas. Mätas tegi karjääri parima MM-i 2013. aastal Moskvas. Toona läkski lõpuks kirja 8. koht.

Lõppvõistluse taseme on välja kandnud veel ka Kirt. Kaks aastat tagasi Londonis lõpetas Kirt võistluse 11. kohaga. Samas kvalifikatsioonis näidatud sooritus andis lootust enamaks.

Eesti meesodaviskajate tulemused maailmameistrivõistlustel: