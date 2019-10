Medalimehe Maicel Uibo õnnelik ema: loodetavasti naabrid minuga ei pahanda, et nõnda kaasa elasin

Doha MM-i kümnevõistluse vaatamine oli Raina Uibole kahtlemata meeldiv, aga samas siiski parajalt närviline tegevus. „Seekord vaatasin võistlust koduseinte vahel. Seal sain nii olla, nagu ise tahtsin. Teleri ees istuda ei suuda, karjusin, keksisin toas ringi, vahepeal käisin vett joomas,” kirjeldas Uibo kaasaelamist. „Loodetavasti naabrid ei pahandanud, et hilja õhtul sedasi kaasa elasin,” lisas ta muheldes.

Maicel Uibo sporditee pole olnud meelakkumine, palju on tulnud eelnevalt ka tagasilööke ja nii mõnedki huvilised on 26-aastast atleeti kippunud enneaegselt maha kandma. Ta läks suurte lootustega 2016. aastal Rio de Janeiro olümpiale, kuid sai kuulitõukes nulli. Järgmisel hooajal katkestas vigastustega kimpus olnud Uibo talvisel EM-il ja suvisel MM-il. Esimene suurem kordaminek tuli eelmise aasta sisehooajal, kui Põlvast pärit kümnevõistleja tõusis sise-MM-il pronksimehena poodiumile. Tekkis lootus, et saatus ongi pööranud talle oma lahkema pilgu. Paraku suvel Berliini EM-il vigastas ta teivashüppes jalga nõnda, et pidi staadionilt lahkuma ratastoolis ja sügisel tuli minna operatsioonile. Sel hetkel oli mehe seis väga keeruline: tervis oli tuksis, polnud tulemust, mis Eesti spordisüsteemis korralikult maksaks, tulevik oli ebamäärane.

Mis on need märksõnad, mis on aidanud Maicel Uibol tagasilöökide kiuste jõuda nüüd ühe suure eesmärgini? „Järjepidevus, tahe ja treening,” lausus Raina Uibo. „Pigem on siiani õnnestumine jäänud vigastuste taha, tahe on tal kogu aeg kõva olnud, samuti on ta järjepidevalt treeninud.”

Just see peaks olema õpetlik iva Maicel Uibo loos – alati on olemas tee suurte eesmärkide poole, kuid eelkõige peab endal jaguma kannatlikkust ja usku, et alustatu lõpuni viia.