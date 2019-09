"See õhuniiskus lihtsalt tapab sind. Siin pole midagi hingata. Ma arvasin, et ei suuda seda jooksu lõpetada ja suren. See kõik on sportlaste suhtes niivõrd ebaõiglane," kritiseeris Mazuronak Doha võistlustingimusi.

Täna südaöösel 32-kraadises leitsakus toimunud maratoni võitis keenialanna Ruth Chepngetich ajaga 2:32.43. Parima eurooplannana lõpetanud Mazuronak kaotas võitjale kolme minuti ja 38 sekundiga.

Väga raske jõuproovi suutis 68-st startinud naisest lõpetada 40 (Tulemused).