Maicel Uibo: kalkulaatoriga punkte liites tundub kõik lihtne ja loogiline

Kaks päeva enne võistlust olid mõlemad Eesti kümnevõistlejad heas tujus. Nad jagasid lahkelt intervjuusid ja poseerisid mobiiltelefonidega pilti tegevatele ajakirjanikele ja tiimijuhtidele. Ainus, millest nad loobusid, oli seljad vastakuti pildistamine. Miks? Kes teab…

„Eesmärk on isiklik rekord! Tuleb mis tuleb, kümnevõistlus on ettearvamatu. Kui saab hästi minema, võib ägedaid asju juhtuda,” sõnas kaks suve tagasi Londoni MM-il 4. kohaga üllatanud Õiglane. Mullune EM jäi tal vigastuse tõttu vahele, nüüd on ta aga tagasi. Nägu endale omaselt naerul ja emotsioon juba enne võistlust üleval. „Tiitlivõistlused toovad alati naeru näole. Ma ei tea, kas ma siin Londoni imet kordan, aga püüan hoida samasugust positiivselt emotsionaalset hoiakut. Kui alustan 100 m jooksus 11,4-ga, on meel mõru ja raske end leida. Kui suudan hästi alustada, tuleb ka hea võistlus.”