Maailmameistriks kroonitud Warholm raskest finaalist: tundsin, et mu süda jääb seisma

Warholm võidutses esmaspäeva õhtul toimunud finaalis ajaga 47,42. Hõbeda sai ameeriklane Rai Benjamin (47, 66) ning kodupubliku rõõmuks teenis pronksi Katari esindav Abderrahman Samba (48,03).

"See oli väga raske võistlus," rääkis kahekordne maailmameister BBC-le. "Ma reaalselt tundsin, et mu süda jääb seisma. Ma mõtlesin juba korra, et ma suren, aga see kõik on väärt seda."

23-aastane Warholm pikalt loorberitele puhkama ei jäänud. "See on kõigest algus ja mul vedas väga, et võitsin. Ma väärisin võitu, aga tean, et tulevikus on neid mehi juba raskem alistada. Homme pean juba tõusma ja uuesti tööle hakkama. Just seda ma armastangi."