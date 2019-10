Maailmameistriks kroonitud sakslasest imemees: kartsin enne 1500m jooksu, et rikun ära kogu võistluse

Kaul näitas 1500m jooksus oma võimu, kui võidutses ajaga 4.15,7, mis aitas tal lõpuks kokku saada 8691 punkti. Hõbeda võitnud Maicel Uibot edestas ta 87 silmaga.

"Kümnevõistlus on nii raske, et alati on hea meel juba lõpuni jõuda," rääkis sakslane pärast võistlust. "Ma ei suuda seda tunnet selgitada. Kogu see saavutus pole veel kohalegi jõudnud mulle. Ma ei uskunud kordagi, et see (MM-tiitel) oleks võimalik."

"Mu kaasmaalased Kai (Kazmirek) ja Tim (Nowak) ikka elasid kaasa mulle ja julgustasid mind. Enne 1500 meetri jooksul olin väga hirmul ja samas ka põnevil. Kartsin, et ma rikun äkki kogu võistluse ära."

"Ma ei ole parim kümnevõistleja, kes siin osales. Ma ei pea ennast ka järgmise aasta Tokyo olümpial favoriidiks, sest Kevin Mayer tegi 9100 punkti," jätkas Kaul. "Mayer on jätkuvalt parim kümnevõistleja maailmas."

Dohasse tiitlikaitsjana sõitnud Mayer pidi jalavigastuse tõttu võistluse katkestama teivashüppe ajal.

20-aastasel Kaulil on selja taga tõeliselt vägev hooaeg. Mäletatavasti krooniti sakslane juulis ka U23 Euroopa meistriks, alistades muide taas kullaheitluses eestlase, kui hõbeda teenis Johannes Erm.